'Zmaji' tudi z golom novinca Beauvillierja boljši od Lustenaua

Začetek je sicer kazal na to, da bodo gostje brez večjih težav prišli do novih treh točk. Že v drugi minuti je namreč v polno zadel Mark Sever, v osmi pa še zadnja okrepitev zeleno-belih, Kanadčan Francis Beauvillier. A ta gola sta bila potem za dolgo časa zadnja v mreži domačih. Vratar Lukas Reihsje namreč pozneje ubranil večino poskusov gostov, do konca tekme pa zbral 39 obramb.

Tako je bilo treba na odločitev počakati do zadnje tretjine, še posebej, ker so v 36. minuti domači zaostanek znižali. V zadnjih minutah pa so nato skušali priti do zanje ugodnejšega izida tudi brez vratarja, kar pa je minuto in štiri sekunde pred koncem izkoristil Miha Zajcin s tretjim zadetkom potrdil zmago gostov.

To je bila peta zaporedna zmaga ljubljanske ekipe, ki jo naslednji preizkus laka v četrtek, ko bo gostila mlado salzburško moštvo.