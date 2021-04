Brez 'metle' v Tivoliju: Lustenau poskrbel za prvi poraz v končnici

Lustenau je znižal zaostanek v zmagah na 1:2, v finalu ekipi igrata na tri zmage, naslednja tekma bo v četrtek v Lustenauu. Ljubljančani so bili pred tekmo izraziti favoriti. Potem ko so bili še precej zadržani na prvi tekmi (4:2), so v drugi povsem povozili tekmece (8:0) in videti je bilo, da bo torkova tekma le še formalnost. A spet se je pokazalo, kako negotova je lahko končnica. Ljubljanska zasedba je bila sicer boljša po igri in po terenski premoči, ni pa zadevala. Njeni tekmeci pa so bili predvsem izjemno borbeni in so dali vse od sebe, da so izsilili še eno tekmo na svojem ledu.

Tako so morali zmaji namesto o zanesljivem vodstvu in finalu razmišljati o lovljenju tekmecev, kar jim je relativno hitro uspelo. Toda po izenačujočem golu Nika Simšiča se je spet ustavilo, v 33. minuti pa so se domači po zadetku Tima Demutha spet znašli v zaostanku. V celotni zadnji tretjini so bili gostje le reko pred Paavom Hölsäjem, igra se je večinoma odvijala pred vrati Lustenaua, a brez učinka. Mreža Morroneja se ni zatresla, domači so zapravili tudi priložnost z igralcem več na ledu, minuto in pol pred koncem pa so v zadnjem poskusu potegnili vratarja iz gola, a jim tudi to ni prineslo želenega gola in sprijazniti so se morali, da bo v tem polfinalu na sporedu vsaj še ena tekma. Naslednji dvoboj bo v četrtek v Avstriji, če bo Lustenau skupni izid izenačil, pa potem odločilna peta v soboto v Ljubljani.