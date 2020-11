Uspešen povratek 'zmajev' na led z zmago proti Rittnu

Potem ko je novi koronavirus tudi v zadnjih dneh posegel v koledar Alpske lige, so Ljubljančani le dočakali naslednji regionalni obračun. Prejšnji teden bi morali igrati domačo tekmo z Rittnom, a so jo v vodstvu tekmovanja prestavili, zdaj pa so se z istim tekmecem pomerili v gosteh. Ljubljanska ekipa je obdržala dobro formo z zadnje tekme regionalnega tekmovanja, ko je pred skoraj 14 dnevi premagala Vipiteno s 5:1. Takrat so zmaji odpor tekmecev strli v drugi polovici dvoboja, tokrat pa so temelje za zmago postavili že prej.

V četrtek je namreč Anže Ropretv polno zadel že v 34. sekundi tekme. V prvi tretjini pa je nato za mirnejše nadaljevanje v polno zadel še Žiga Pance. Ljubljančani so tretji zadetek dosegli na začetku druge tretjine celo z igralcem manj, ko je bil na klopi za kaznovalne Miha Zajc, je za 3:0 poskrbel Tadej Čimžar.

Slovenska ekipa je nato brez večjih težav zadržala prednost, obenem pa so gostje poskrbeli še, da je vratar Paavo Hölsäostal brez prejetega zadetka s 24 obrambami. Za piko na i pa je uspešen večer s četrtim zadetkom v mreži domačih končal Miha Logarv 59. minuti, ko so gostje izkoristili igralca več na ledu. Naslednja tekma v Alpski ligi zeleno-bele čaka v soboto, ko bodo spet gostovali, njihov tekmec bo Vipiteno.

Izid Alpske lige:

Ritten ‒ SŽ Olimpija 0:4 (0:2, 0:1, 0:1).