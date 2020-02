'Petarda' Cortine v jeseniški mreži za nov poraz v Podmežakli

"Železarji" imajo tudi nekaj kadrovskih težav zaradi poškodb in kazni, v soboto pa je bil zanje usoden predvsem slab začetek in konec prve tretjine. V prvi minuti so namreč prejeli kar dva gola, prvega že po pičlih devetih sekundah, potem je Jaka Sodjav 12. minuti poskrbel za gol priključka. Toda 29 sekund pred koncem so domači dobili gol, ko so imeli celo sami igralca več, a so izgubili plošček pred dvojimi vrati in zaostali z 1:3. V drugi tretjini so se spet približali, zadel je Gašper Seršen. A mladega vratarja Ivana Stojnova, ki je za svoj prvi nastop v tem tekmovanju po prvi tretjini zamenjal Urbana Avsenika, so nato gostje premagali še v 44. minuti.

Do konca tekme so si domači prizadevali priti do izenačenja in bili nekajkrat povsem blizu. Na 3:4 je v 51. minuti znižal Blaž Tomaževič, še preden pa bi lahko ob koncu tvegali brez vratarja, so po novi napaki tekmecem omogočili protinapad, zadetek Remyja Giftopolousa75 sekund pred koncem pa je dokončno odločil dvoboj.

Izidi Alpske lige, drugi del, 5. krog:

Sij Acroni Jesenice ‒ Cortina 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)