Jeseničani zanesljivo dobili 'prvi polčas' proti Linzu

Jeseničani so v tem delu sezone, ko v mini skupinah v Alpski ligi igrajo "domačo" in "povratno" tekmo z istim tekmecem, šele seštevek obeh pa prinese točke, prišli do prve posamične zmage. V slovenskih derbijih s SŽ Olimpijo so namreč izgubili z 1:6 in igrali neodločeno 2:2, tako da za zdaj še ostajajo brez točk v novi sezoni. V soboto so imeli status favorita proti eni skromnejših zasedb v regionalnem tekmovanju. A druga zasedba kluba iz Linza se je vsaj v prvi tretjini izkazala za dokaj trdno in borbeno, šele v drugi pa so železarji našli rešitve tudi v napadu.

Prvi je zadel Erik Svetina v 25. minuti, potem je vodstvo povišal Gašper Seršenv 38., v zadnjem delu pa so nato domači dokončali delo in si pred drugim dvobojem zagotovili visoko prednost. V polno pa sta zadela še Jaka Šturmdvakrat (44. in 57.) ter Žan Jezovšek(51.).

V tem delu lige bodo Jeseničani po obračunu z Linzem igrali še dve tekmi z drugo ekipo moštva KAC iz Celovca (17. in 22. oktobra), 24. oktobra pa se bo nato začel redni del lige z običajnim točkovanjem po vsaki tekmi.

Izid Alpske lige, 3. krog:

Sij Acroni Jesenice ‒ Steel Wings Linz 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)