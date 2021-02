Jeseničani na obračunu 'železarjev' do enajste zmage v nizu

Jeseničani so delo v Alpski ligi nadaljevali tam, kjer so ga končali pred premorom pred enim tednom, z novo zmago. Zanjo so se morali sicer nepričakovano potruditi, a so nazadnje strli odpor zadnjeuvrščene ekipe lige in dosegli že 11. zaporedno zmago. Z njo pa so tudi prehiteli Pustertal na lestvici in so zdaj drugi, zaostajajo le še za slovenskimi tekmeci iz Ljubljane.

Status favorita je bil pred dvobojem v Linzu jasno na strani železarjev, ki pa so potrebovali skoraj polovico tekme, da so prvič premagali domačega vratarja. Luca Egger je klonil v 28. minuti, ko je za 1:0 zadel Blaž Tomaževič. A Linz se ni predal, ob številčni prednosti ob izključitvi Mirka Djumića pa je v 35. minuti tudi izenačil.

Začetek zadnjega dela je bil za slovensko ekipo odličen, saj je Jaka Sodjaob "power-playu" zadel že v 17. sekundi. Toda kljub pritisku gostov je bil to do zaključka edini gol v tretjini, zato so domači ob koncu tvegali še brez vratarja, da bi izsilili podaljšek. Tik pred koncem tekme je v zadnji sekundi Žan Jezovšeknato zadel še prazno mrežo in potrdil nove tri točke.