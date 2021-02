Ljubljančani z zanesljivo zmago ostali na vrhu Alpske lige

Čeprav so se v domačem moštvu zavedali, da so si po neuspehu v Cortini pred dnevi naložili nekaj dodatnega bremena, se je to poznalo le na začetku tekme. Takrat so gostje po vodilnem zadetku Nika Simšiča še izenačili, a je gol Žige Pancetav 19. minuti že nakazal, v katero smer bo šla tekma. V naslednjih 40 minutah je bila zeleno-bela zasedba prepričljivejši tekmec, gostom pa zmaji niso dovolili veliko priložnosti. Čeprav se je vratar Feldkircha Alex Caffis 44 obrambami izkazal, je vseeno domača zasedba dodobra napolnila mrežo gostov.

V drugem delu sta premoč izkoristila še Aleksandar Magovac in Jusso Pulli, v zadnji tretjini so gostje ob številčni prednosti tvegano poskusili še brez vratarja, kar pa je kaznoval Andraž Zibelnikz zadetkom na prazen gol, piko na i je nato postavil še Miha Logarv 54. minuti.

Na koncu so tako Ljubljančani dosegli visoko zmago, ki je bila prva v regionalni ligi za novega stratega Raima Suumanena. V Alpski ligi bo naslednji teden premor, naslednjo tekmo bodo imeli ljubljanski hokejisti na sporedu 16. februarja, ko bodo gostovali pri Fassi. Sobotni tekmec Feldkirch pa bo v nedeljo igral še na Jesenicah v dvorani Podmežakla.