Prvi poraz Olimpije v Alpski ligi

Dvoboji s Pustertalom v Alpski ligi postajajo že kar nekakšni derbiji, nenazadnje sta se ekipi merili v zadnjem odigranem finalu alpske lige spomladi 2019. Tokrat so imeli sicer domači terensko premoč, toda proti trdim tekmecem z dobro obrambo in zelo razpoloženim vratarjem so zaman iskali pot ploščku v mrežo. Kljub številnim priložnostim v prvi in drugi tretjini se mreža ekipe iz Brunica ni zatresla. Blestel je vratar Keith Furlong, ki je v prvih dveh tretjinah zbral 24 obramb, na koncu pa 38. Tudi Pustertal je imel nekaj lepih priložnosti, vratarja domačih Paava Hölsäja pa so Južnotirolci premagali v 16. minuti po napaki domačih pred svojimi vrati. V drugi tretjini so domači brez uspeha poskušali tudi ob številnih prednostih, nekaj minut pred koncem tega dela pa se je zatresel le okvir gola gostujoče ekipe. Zadnja tretjina je ponudila enak scenarij, pritisk domačih, ki pa je bil jalov. Domača prizadevanja niso obrodila sadov, tudi ne pritisk v zadnji minuti, ko so zaigrali brez vratarja, a je ostalo pri minimalni zmagi gostov.

Naslednja tekma v alpski ligi zeleno-bele čaka v soboto, ko bodo proti današnjemu tekmecu igrali še v gosteh.

Izid Alpske lige:

SŽ Olimpija ‒ Pustertal 0:1(0:1,0:0,0:0)