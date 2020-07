Alpska liga z Ljubljančani in Jeseničani in novim formatom

Za slovenske ljubitelje hokeja je najbolj zanimiva druga skupina, v kateri sta obe slovenski moštvi. Kot kaže tudi SŽ Olimpija (vsaj) še eno leto ostaja v tej konkurenci in se ne bo selila v ligo EBEL (po novem Bet-at-Home Ice Hockey League ), čeprav je tam na seznamu še vedno le (neparnih) 11 moštev: Dornbirn, celovški KAC, Red Bull Salzburg, beljaški VSV, Linz, Innsbruck, Bolzano, madžarski Fehervar, Graz99ers, Vienna Capitals in novinec, slovaški Bratislava Capitals.

Začetek sezone bo namreč potekal v štirih mini skupinah s po štirimi udeleženci, ki bodo igrali po dve medsebojni tekmi. Po dve tekmi istih nasprotnikov bodo rezultatsko sešteli in šele ti seštevki bodo ekipam prinesli točke. Kot so še pojasnili v vodstvu alpske lige, so te lokalne obračune načrtno pomaknili v začetek sezone, tudi kot nekakšen nadomestek v sezoni 2019/20 nedokončane končnice.

V mini skupine so ekipe razdelili po regionalnem načelu, v prvi so tako Bregenzerwald, Lustenau, Kitzbühel in Feldkirch, v drugi Linz, KAC II, Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija, v tretji Pustertal, Salzburg Juniors, Wipptal Broncos in Ritten ter v četrti Asiago, Fassa, Val Gardena in Cortina. Ta prvi del tekmovanja se bo končal 22. oktobra.

Sledil bo klasični del, kjer bodo vsi igrali proti vsem po enkrat doma in v gosteh, v teh 30 krogih bodo točke delili po preizkušenem sistemu 3-2-1-0. Tudi v tem delu so urnik prilagodili tako, da bodo lokalni obračuni na sporedu ob koncu leta v prazničnih dneh.V končnico se bodo neposredno uvrstila prva štiri moštva po rednem delu, tista na mestih 5 do 12 pa bodo igrala kvalifikacije za končnico. Ta se bo nato z osmimi ekipami začela 27. marca, na vseh stopnjah pa bodo (četrtfinale, polfinale, finale) igrali po sistemu na tri zmage.

Skupina 1: EC Bregenzerwald, EHC Lustenau, EC "Die Adler" Stadtwerke Kitzbühel, VEU Feldkirch

Skupina 2: Steel Wings Linz, EC-KAC II, HDD SIJ Acroni Jesenice, HK SZ Olympia Ljubljana

Skupina 3: HC Pustertal, Red Bull Hockey Juniors, Wipptal Broncos Weihenstephan, Rittner Buam

Skupina 4: Migross Supermercati Asiago Hockey, HC Fassa Falcons, HC Gherdeina valgardena.it, S.G. Cortina Hafro