Jeseničani in Ljubljančani do zmage v Alpski ligi

Jeseničani so v drugem delu do današnje tekme dosegli le eno zmago, v uvodu so premagali večne tekmece iz Ljubljane. Sledilo je pet porazov, dva sicer po dodatnem delu igre, na ta način se je končala tudi prejšnja tekma s Cortino, potem ko so železarji tri sekunde pred koncem izsilili podaljšek. V jeseniški ekipi imajo sicer precej težav s poškodbami in kaznimi, oslabljeno ekipo - občutijo predvsem odsotnost prvega vratarja Antoinia Bonvalota - pa je danes čakala nova težka naloga. V goste so odšli k Rittnu, ki je železarje prejšnji teden na njihovem terenu premagal z 2:0. Danes pa so se železarji tekmecem oddolžili za ta poraz. V vratih so imeli tokrat zanesljivegaŽigo Kogovška, na koncu je ustavil vseh 33 strelov na svoj gol, a veliko dela je imel tudi domači vratarKevin Lindskoug, tudi on je ubranil 33 poskusov železarjev.

V tekmi dobrih obramb je tako odločil en sam gol. Za goste je bil že v prvi tretjini ob številni prednosti uspešen Blaž Tomaževič. Slovenska ekipa je minimalno prednost znala zadržati, tudi v zadnji tretjini, kljub pritisku Rittna ob koncu. Gostje so imeli tudi v tem delu igre premoč in več strelov, so pa domači seveda tvegali in poldrugo minuto pred koncem potegnili Lindskouga iz gola. A gostujoča obramba je zdržala in na koncu so železarji dobili tri točke za drugo zmago po rednem delu v tem delu lige.

V drugem delu Alpske lige Jeseničane čakajo še tri tekme. V soboto bodo gostili Asiago, v ponedeljek bodo v Podmežakli igrali še drugi slovenski derbi v tem delu lige s SŽ Olimpijo, v sredo pa gredo še na gostovanje k vodilnemu Pustertalu.



Zmaji prigarali zmago s Pustertalom