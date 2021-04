Žiga Pance: Po zmagi gremo lahko bolj sproščeno v Asiago

Glede na razplet uvodne finalne tekme (moštvi igrata na tri zmage) se obeta zanimiva in, kot kaže, dolga serija. Odločitev o zmagovalcu na tekmi v Tivoliju je padla šele v podaljšku, čeprav so zmaji vodili z 2 : 0 in bili tudi na koncu precej nevarnejši pri strelih na gol (43 : 23). A italijanski hokejisti so izkušeni in so z zelo racionalno igro prišli celo do možnosti, da presenetijo in "ukradejo" zmago.

Gol odločitve je v sedmi minuti podaljška dosegel kapetan Žiga Pance, ki je spremenil smer ploščka pred golom po strelu branilca Mihe Štebiha."Prikazali smo zelo dobro igro, a so stvari, ki jih bo treba popraviti. Rezultat je na koncu važen, važno je, da smo zmagali in gremo bolj sproščeno v Asiago. Po tistem golu smo se zbrali, strnili smo misli in od prve minute podaljška pokazali pravi obraz ekipe. Asiaga večino tekme ni bilo nikjer, šok je bil tisti gol za 2 : 2 v zadnji minuti, saj smo prevladovali večji del tekme. K sreči smo imeli 15 minut časa, da smo se sestavili. Asiago je na domačem igrišču nevaren in pomembnih bo prvih 15 minut, ko bodo pritisnili," je povedal kapetan zmajev.