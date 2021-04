Zmaji v Asiago po drugo finalno zmago

Finalni boji v Alpski ligi se nadaljujejo v hitrem ritmu, na dva dni poteka serija in na sporedu je nova tekma. Hokejiste SŽ Olimpije in Asiaga danes zvečer čaka druga tekmi, prvo so v četrtek v ljubljanski dvorani Tivoli s 3:2 po podaljšku dobili zmaji, druga tekma pa bo v Asiagu. Jeseničani, ki so se s tem italijanskim tekmecem merili v polfinalu, so v tej seriji enkrat zmagali na njihovem ledu. A naloga ne bo lahka, Asiago je zelo izkušena zasedba, njihovo igrišče je precej manjše, poleg tega je lahko manjša oteževalna okoliščina za gostujoče moštvo tudi nadmorska višina, kjer bo odigrana tekma.

V finalu ekipi igrata na tri zmage. Prvo tekmo so v torek v Tivoliju po podaljšku dobili Ljubljančani, odločilni gol je v v sedmi minuti podaljška dosegel Žiga Pance. Hokejisti v zelenih dresih so vodili z 2:0, a so se nepopustljivi in izkušeni tekmeci tik pred koncem vrnili v igro in izid izenačili. »V Asiagu pričakujemo težko tekmo, tam je manjše igrišče, ki so ga oni navajeni. Moral bomo ohraniti mirnost in fokus,"je povedal ljubljanski kapetan Pance.