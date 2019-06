Američan pred Fincem številka 1 NHL nabora, Kralji izbrali Turcotta

Prvi izbor je bil letos 18-letni Američan Jack Hughes , ki ga je izbralo moštvo New Jersey Devils, bil je tudi član reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu elitne divizije na Slovaškem. Drugi izbor je bil 18-letna finska senzacija iz Turkuja Kaapo Kakko , ki je šel k New York Rangersom. Mladi napadalec je bil junak letošnjega SP, ko so Finci v finalu s 3:1 premagali Kanadčane. Kakko je postal prvak v kategorijah do 18 in 20 let in še med člani in se mu nasmiha zvezdniška kariera v najmočnejši hokejski ligi na svetu.

Los Angeles Kings, za katerega igra slovenski zvezdnik Anže Kopitar, je dobil pravico podpisati pogodbo s petim izborom prvega kroga letošnjega NHL-drafta. To je 18-letni center Alex Turcotte (180 cm, 84 kg). Američan iz Illinoisa je zadnji dve sezoni igral za ameriški reprezentanci do 17 in do 18 let, s katero je lani v Rusiji na svetovnem prvenstvu do 18 let osvojil srebrno kolajno."Sem izjemno navdušen. Tako sem vesel, ne morem verjeti, da so me izbrali. Komaj čakam, da se bom poleti odpravil na hokejski pripravljalni tabor," je bil vzhičen napadalec, ki ga mnogi že vidijo kot naslednika Kopitarja oziroma Jeffa Carterja v vrsta kalifornijskih kraljev.

Hokejist je bil tudi Turcottov oče Alfie, ki je bil leta 1983 izbran s strani Montreal Canadiens. Kralji, ki so redni del minule sezone končali na repu lestvice, so dobili še enega mladega obetavnega hokejista. Na podlagi prestopa Jaka Muzzina v Toronto Maple Leafs in menjave za napadalca Carla Grundstroma so dobili tudi Torontov prvi izbor na letošnjem naboru. Kot 22. na naboru so izbrali 18-letnega švedskega branilca Tobiasa Bjornfota, člana švedske mladinske reprezentance.