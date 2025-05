Američani in Švicarji (gladko) v polfinalu

Avstrija je v prvem delu SP pokazala zelo všečne hokejske predstave in bila med najprijetnejšimi presenečenji tekmovanja. Avstrijci so kar 31 let čakali na podoben dosežek, saj so bili nazadnje v izločilnih bojih davnega leta 1994. A njihovi zahodni sosedje so vendarle pokazali, kje so meje te avstrijske ekipe. Pred tekmo so sicer v avstrijskem taboru napovedovali, da želijo favorita presenetiti, toda na ledu so se te napovedi hitro sesule.

Ekipi sta se sicer merili tudi lani na SP v Pragi, ko so Švicarji zmagali tesno s 6:5. Tokrat je bilo že po prvi tretjini bolj ali manj jasno, da bodo Švicarji, srebrni s SP v letih 2013 in 2018, brez večjih težav prišli do novega polfinala. Avstrija je že po 14 minutah zaostajala z 0:3. Vratar David Kickert, ki je pri kazenskih strelih v predtekmovanju v avstrijski prid odločil tudi dvoboj s Slovenijo, je sicer branil dobro, ni pa mogel ustaviti vseh strelov tekmecev (razmerje na koncu je bilo 40-13 za Švico).

Švica je takoj v uvodu druge tretjine dosegla še dva gola, potem pa v bolj mirnem ritmu le še nadzorovala potek dvoboja. Za piko na i so poskrbeli s šestim golom v 52. minuti.