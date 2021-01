Američani v finalu hokejskega SP porazili Kanadčane

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je že lani odpovedala večino svetovnih prvenstev (tudi že zelo zgodaj SP Divizije 1, ki bi moralo biti letos na sporedu v ljubljanskem Tivoliju), ohranila je le elitna tekmovanja. Tako je v načrtu SP elitne skupine A, ki je načrtovano v Latviji in Belorusiji (IIHF sicer napoveduje, da bo Belorusom odvzela prvenstvo), končalo pa se je svetovno mladinsko prvenstvo (do 20 let), ki je bilo na sporedu v Edmontonu.

Američani so bili svetovni prvaki nazadnje leta 2017, letos pa so ta podvig, če to lahko tako imenujemo, ponovili. Kanada je glede na zaledje, tradicijo in dejstvo, da so prvenstvo gostili, pač vedno v vlogi prvega favorita. Kanada do finala ni izgubila tekme, Amerika eno (proti Rusiji).

Prvi gol je v 14. minuti dosegel Alex Turcotte, Trevor Zegras pa je po 32 sekundah druge tretjine postavil končni izid 2:0. Vratar jenkijev Spencer Knightje ubranil vseh 34 strelov, vratar javorjevih listov Devon Levi pa je ubranil 19 strelov. Američan Zegras je bil najkoristnejši igralec prvenstva (MVP) in najboljši strelec z 18 točkami (sedem golov, 11 podaj), Kanadčan Levi pa najboljši vratar prvenstva.

Bron so osvojili Finci, s 4:1 so premagali Ruse.