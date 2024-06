Ameriški branilec naj bi bil zadnja okrepitev hokejskih zmajev

Wyatt Ege je pred tem je igral v ameriški študentski ligi NCAA (Ohio), slovaški Extraligi (Nitra) in Cincinnati (ECHL). "Wyatt Ege je zelo dober drsalec in dinamičen branilec, ki je zelo dober v tranziciji. To smo iskali in Wyatt predstavlja zadnji košček v mozaiku naše ekipe. Od njegovih bivših soigralcev in trenerjev smo prejeli veliko pozitivnih besed glede njegovega karakterja in osebnosti. Nenazadnje sta bila eno sezono soigralca tudi z našim kapetanom Žigo Pavlinom, s katerim sta zelo dobro sodelovala. Zaradi vsega naštetega smo se z veseljem odločili za sodelovanje. Še posebej pa nas navdušuje, da je v pogovorih zelo jasno in odločno povedal, da je Olimpija klub, ki se mu želi pridružiti. Zelo se veselimo sodelovanja z Wyattom," je bil v izjavi za uradno klubsko spletno stran izčrpen direktor Anže Ulčar.