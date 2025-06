Ameriški hokejisti šele po podaljšku strli Švicarje za naslov svetovnih prvakov

OGLAS

Zadnje dejanje hokejskega SP, ki sta ga letos gostili Švedska in Danska, je postreglo z imenom zmagovalca, ki ga tam ni bilo že več kot 65 let. Reprezentanca ZDA je v velikem finalu uspešno naskakovala zlato medaljo, kar je bila za Američane prva po daljnem letu 1960, ko so slavili na domačih OI v Squaw Valleyju, tekmovanje je takrat še štelo tudi kot SP. Prvo in do letos edino zlato medaljo, ki so jo osvojili na samostojnem SP, pa so imeli Američani iz zares davnega leta 1933.

Skupno imajo ZDA na dosedanjih SP po novem štiri zlate, šest srebrnih in devet bronastih. Švica je lovila prvo zlato medaljo, v zbirki pa ima odslej že pet srebrnih, štiri v zadnjem desetletju in pol, dve v zadnjih dveh letih (2013, 2018, 2024 in 2025). Ima pa še sedem bronastih medalj. V sobotnem polfinalu je ameriška ekipa v Stockholmu premagala gostitelje Švede s 6:2, Švicarji pa so Dansko odpravili gladko s 7:0. V finalu sta se znašli ekipi, ki sta na dosedanjih tekmah pokazali najbolj trdno obrambo in najbolj čvrsto igro. Kako težko je igrati s Švico, so občutili predvsem Avstrijci in Danci, ki so jih Švicarji v izločilnih bojih premagali s skupnim izidom 13:0.

Američani pa so med SP nenehno stopnjevali svoj ritem in postajali vse bolj resni kandidati za nekaj velikega. Nenazadnje so to občutili tudi gostitelji Švedi v polfinalu. Danes zato ni bilo presenečenje, da zadetkov v rednem delu sploh ni bilo. Tako švicarski vratar Leonardo Genoni kot njegov ameriški tekmec Jeremy Swayman sta bila odlično razpoložena (na koncu je bilo razmerje strelov 40-25 za ZDA), so pa Američani prevzemali pobudo v drugi tretjini. A takrat so zapravili tudi najlepšo priložnost za vodstvo. V 26. minuti je namreč Michael Fora z nepravilnim oviranjem tekmeca poskrbel za kazenski strel. Odgovornost pri ZDA je imel v rokah Conor Garland, vendar je Genoni njegov poskus ubranil.

Strateška igra z nič napakami v obrambi se je nadaljevala tudi v drugi polovic tekme. Američani so imeli rahlo terensko premoč, v zadnji tretjini pet minut pred koncem igralca več, a tudi to ni prineslo določitve po 60 minutah, tako da se je finale prevesil v podaljšek. Ta se je končal po dveh minutah in dveh sekundah. Prvo pravo nevarno akcijo ob razmerju moči 3-3 so Američani kronali z zadetkom, dosegel pa ga je novi ameriški junak Tage Thompson po protinapadu in natančnem strelu ob švicarskem branilcu in pod prečko švicarskega gola.

Švedski hokejisti so visoko s 6:2 premagali Dance in osvojili bronasto kolajno. FOTO: AP icon-expand

Američani bodo naslov branili leta 2026, ko bo SP prav v Švici. Na njem pa bo nastopila tudi Slovenija, ki si je letos zagotovila obstanek med najboljšimi.

Svetovno prvenstvo, elitna divizija, finale, izid:

ZDA - Švica 1:0* (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

* po podaljšku - tekma za 3. mesto, izid:

Švedska - Danska 6:2 (0:0, 3:0, 3:2)