Američani in Švicarji za preboj v finale nadigrali Švede oziroma Dance

Reprezentanca ZDA bo v nedeljo v velikem finalu naskakovala zlato medaljo, kar bi bila za Američane prva po daljnem letu 1960, ko so slavili na domačih OI v Squaw Valleyju, tekmovanje je takrat še štelo tudi kot SP. Prvo in edino zlato medaljo, ki so jo osvojili na samostojnem SP, pa imajo Američani iz zares davnega leta 1933.

Američani so v četrtfinalu premagali Finsko s 5:2, Švedi so z enakim izidom odpravili Čehe. Švica je s 6:0 odpravila Avstrijo, Danska pa je pripravila eno največjih presenečenj zadnjih let in favorizirano Kanado ugnala z 2:1.

Doslej zadnjo medaljo na SP imajo Američani iz leta 2021, ko so bili tretji. Skupno imajo ZDA na dosedanjih SP tri zlate, šest srebrnih in devet bronastih. Švedom bo na domačem SP ostal zgolj boj za tolažilno nagrado. Bronasti so bili tudi lani v Pragi, pred tem pa so na SP osvojili 12 zlatih medalj (zadnjo leta 2018) ter po 17 srebrnih in bronastih.

Švica bo lovila prvo zlato medaljo, v zbirki ima sicer že štiri srebrne, tri v zadnjem desetletju in pol (2013, 2018 in lani v Pragi). Ima pa še sedem bronastih medalj. Danska je že z uvrstitvijo v polfinale dosegla največji uspeh v hokejski zgodovini in bo imela v nedeljo priložnost za sploh prvo medaljo.

Svetovno prvenstvo, elitna divizija, polfinale, izida tekem:

Švedska - ZDA 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)

Švica - Danska 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)