Hokej

Ameriški novinarji 'nori' na Kopitarja: Slovenec v igri za posebno nagrado

Los Angeles, 14. 04. 2026 08.33 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
A.V. STA
Anže Kopitar

Slovenski hokejski as Anže Kopitar, ki nastopa v svoji 20., zadnji sezoni severnoameriške lige NHL, je nominiran za novo nagrado. Združenje ameriških hokejskih novinarjev (PHWA) je Slovenca nominiralo za spominsko nagrado Bill Masterton za vztrajnost, športno vedenje in predanost hokeju na ledu.

Nagrado Bill Masterton vsako leto podelijo igralcu, ki "najbolje ponazarja vztrajnost, športno vedenje in predanost hokeju na ledu". Vsak od 32 klubov lige bo imel nominiranega enega igralca, ki ga določijo člani PWHA, ki skozi sezono pokrivajo to ekipo.

Osemintridesetletni slovenski hokejiski zvezdnik Anže Kopitar je v 20. sezoni lige NHL podrl še nekaj mejnikov. Poleg tega, da je kapetan kraljev najboljši strelec LA Kings vseh časov, ima tudi klubske rekorde v rednem delu sezone vseh časov za odigrane sezone (20), odigrane tekme (1516), podaje (862), točke v podaljških (34), podaje v podaljških (25), sezone z 20 goli (14) in zmagovite gole (79), pa tudi klubske rekorde v končnici za odigrane tekme (103) in gole v podaljških (3).

Slovenskega hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja je združenje ameriških hokejskih novinarjev (PHWA) nominiralo za posebno spominsko nagrado Bill Masterton.
Slovenskega hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja je združenje ameriških hokejskih novinarjev (PHWA) nominiralo za posebno spominsko nagrado Bill Masterton.
FOTO: AP

Pri Kingsih je bil v svoji karieri vodilni po točkah 15-krat (nazadnje v sezoni 2022/23) in je eden od le štirih igralcev v zgodovini lige NHL, ki so bili vsaj 15 sezon vodilni v kateri koli ekipi po številu točk. Poleg Kopitarja je to uspelo še Waynu Gretzkyju (skupaj 19-krat), Gordieju Howu (17-krat) in Sydneyju Crosbyju (15-krat).

Kopitarjeva škatla s trofejami vključuje tudi dva Stanleyjeva pokala (2012 in 2014), dve nagradi Selke (2015/16 in 2017/18), tri spominske trofeje Lady Byng (2015/16, 2022/23 in 2024/25) ter nagrado Mark Messier NHL Leadership Award (2021/22).

Le Wayne Gretzky (7) je med igranjem za Kings prejel več individualnih nagrad lige NHL kot Kopitar (6).

Kralji s Kopitarjem potrdili nastop v končnici NHL

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
14. 04. 2026 09.35
kopitar je pravi športnik in slovenec, vi pa tu opevate samo onga dončiča ki na ameriških lestvicah pa ne kotira baš visoko
Odgovori
+3
3 0
Anion6anion
14. 04. 2026 09.22
Bravo Kopi. Dončić ti ne seže niti do pet na nogi.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil otroka, ki ga je rešil
Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil otroka, ki ga je rešil
zadovoljna
Portal
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice
Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice
Zakaj pravijo, da bomo po pitju mrzle kave lepše?
Zakaj pravijo, da bomo po pitju mrzle kave lepše?
vizita
Portal
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
cekin
Portal
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Kako prihraniti pri letalskih kartah v času dragih goriv?
Kako prihraniti pri letalskih kartah v času dragih goriv?
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
moskisvet
Portal
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
dominvrt
Portal
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Tako boste prenovo plačali občutno manj
Tako boste prenovo plačali občutno manj
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
okusno
Portal
Popolna izbira za hitro kosilo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
voyo
Portal
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Sanjski moški
