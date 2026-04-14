Ameriški novinarji 'nori' na Kopitarja: Slovenec v igri za posebno nagrado

Nagrado Bill Masterton vsako leto podelijo igralcu, ki "najbolje ponazarja vztrajnost, športno vedenje in predanost hokeju na ledu". Vsak od 32 klubov lige bo imel nominiranega enega igralca, ki ga določijo člani PWHA, ki skozi sezono pokrivajo to ekipo.

Osemintridesetletni slovenski hokejiski zvezdnik Anže Kopitar je v 20. sezoni lige NHL podrl še nekaj mejnikov. Poleg tega, da je kapetan kraljev najboljši strelec LA Kings vseh časov, ima tudi klubske rekorde v rednem delu sezone vseh časov za odigrane sezone (20), odigrane tekme (1516), podaje (862), točke v podaljških (34), podaje v podaljških (25), sezone z 20 goli (14) in zmagovite gole (79), pa tudi klubske rekorde v končnici za odigrane tekme (103) in gole v podaljških (3).