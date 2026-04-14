Ameriški novinarji 'nori' na Kopitarja: Slovenec v igri za posebno nagrado

Nagrado Bill Masterton vsako leto podelijo igralcu, ki "najbolje ponazarja vztrajnost, športno vedenje in predanost hokeju na ledu". Vsak od 32 klubov lige bo imel nominiranega enega igralca, ki ga določijo člani PWHA, ki skozi sezono pokrivajo to ekipo.
Osemintridesetletni slovenski hokejiski zvezdnik Anže Kopitar je v 20. sezoni lige NHL podrl še nekaj mejnikov. Poleg tega, da je kapetan kraljev najboljši strelec LA Kings vseh časov, ima tudi klubske rekorde v rednem delu sezone vseh časov za odigrane sezone (20), odigrane tekme (1516), podaje (862), točke v podaljških (34), podaje v podaljških (25), sezone z 20 goli (14) in zmagovite gole (79), pa tudi klubske rekorde v končnici za odigrane tekme (103) in gole v podaljških (3).
Pri Kingsih je bil v svoji karieri vodilni po točkah 15-krat (nazadnje v sezoni 2022/23) in je eden od le štirih igralcev v zgodovini lige NHL, ki so bili vsaj 15 sezon vodilni v kateri koli ekipi po številu točk. Poleg Kopitarja je to uspelo še Waynu Gretzkyju (skupaj 19-krat), Gordieju Howu (17-krat) in Sydneyju Crosbyju (15-krat).
Kopitarjeva škatla s trofejami vključuje tudi dva Stanleyjeva pokala (2012 in 2014), dve nagradi Selke (2015/16 in 2017/18), tri spominske trofeje Lady Byng (2015/16, 2022/23 in 2024/25) ter nagrado Mark Messier NHL Leadership Award (2021/22).
Le Wayne Gretzky (7) je med igranjem za Kings prejel več individualnih nagrad lige NHL kot Kopitar (6).
