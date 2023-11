Anaheim v zadnji tretjini zasenčil prvake iz Las Vegasa

Domači rački so povsem zasenčili goste v zadnji tretjini, ko so pripravili preobrat ter nanizali kar štiri zadetke za šesto zmago v nizu. Adam Henrique je bil uspešen ob moštveni premoči na ledu, Sam Carrick je zadel dvakrat, njegov je bil tudi zadetek v nebranjeno mrežo pred koncem obračuna, med strelce se je vpisal še Mason McTavish .

Hokejisti Las Vegasa so odlično začeli obračun v Anaheimu. Po dveh tretjinah so vodili z 2:0, Ivan Barbašev je zadel v prvi tretjini, Jack Eichel je bil uspešen v drugi. A sta bila to edina zadetka gostujočega moštva v Honda Centru v Anaheimu.

Las Vegas je v Kaliforniji končal niz 12 tekem z vsaj eno osvojeno točko, kar je bil najboljši uvod v sezono za branilce naslova. Na drugi tekmi večera je slavila gostujoča ekipa. Dawson Mercer in Max Willman sta zadela v prvi tretjini za New Jersey Devilse, ki so premagali Chicago Blackhawkse s 4:2. Zadela sta tudi Curtis Lazar in Michael McLeod za šesto zmago vragov na osmih tekmah. Vitek Vaneček je zaustavil 32 strelov za svojo šesto zmago v zadnjih osmih nastopih za zasedbo iz New Jerseyja. Ti bodo sicer nekaj tednov igrali brez svojega najboljšega posameznika Jacka Hughesa.

"Sploh nismo dobro začeli, a smo si rekli dovolj je in poenostavili našo igro," je dejal Lazar. Taylor Hall in Ryan Donato sta zadela za Chicago, ki je izgubil še petič v sedmih tekmah. Vratar gostov Arvid Söderblom je končal s 36 obrambami.

Liga NHL, izidi:

Chicago Blackhawks - New Jersey Devils 2:4

Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 4:2