Andrej Tavželj v Celovcu piše novo poglavje svoje kariere

Celovški KAC je moštvo z izjemno tradicijo in dolgo in bogato zgodovino, ustanovljen leta 1909 in kot ga označujejo severni sosedi, resnični "rekordmeister" (33 naslovov državnega prvaka). Celovčani so bili vedno med klubi z največjim proračunom v avstrijskem prvenstvu in v njihovem dresu je igrala kopica slavnih imen iz tujine, iz Rusije, Skandinavije, pa tudi iz lige NHL. V zadnjem obdobju so med njimi tudi Slovenci, letos sta v prvi ekipi napadalec Rok Tičar in branilec Andrej Tavželj , na priložnost pa čaka še kar nekaj mladih slovenskih upov, ki se kalijo v mladi ekipi in čakajo na priložnost.

"Poizkušam narediti vse, kar mi dajo, ali je to pet, deset ali dvajset minut. Poskušam ostati v ekipi in ko sem dal prvič gor klubski dres, sem bil zelo ponosen. Na koncu se izplača, da tisto, kar delaš, delaš stoodstotno. Morda je to dobra šola tudi za kakšnega mlajšega," pravi izkušeni branilec.

Z rdečimi je ob izteku lanskega leta, v zadnjem krogu v letu 2021, gostoval v ljubljanskem Tivoliju in odnesel s soigralci zmago in vse tri točke. Nekdanji reprezentant je takole razložil, kako se je dogajalo, da je na koncu pristal v prvem moštvu: "V Celovec nisem šel z namenom, da bi bil del prve ekipe. Bilo je presenečenje, v določenem trenutku je bila zaradi poškodb velika potreba po branilcih in trener si je želel mene in dobil sem mesto v ekipi. Vse se je hitro odvijalo, bil sem dobro pripravljen, izkoristil sem priložnost, trenerski štab je bil zadovoljen."

Tavželj je priložnost dobro izkoristil in imel možnost zaigrati celo v hokejski Ligi prvakov. Zadovoljil je vse zahteve trenerskega štaba in zato tudi zadržal "službo" v moštvu, ki kot vedno cilja na naslov prvaka v ligi ICEHL. Sicer je v dresu prvega moštva aktualnih avstrijskih prvakov zaenkrat odigral 12 tekem in v statistiko vpisal eno podajo.

Tavželj je v preteklosti že igral v tujini, v Italiji, na Slovaškem in v Franciji, prvič pa igra v Avstriji. A kot omenjeno, je prišlo do preobrata, v prvem moštvu KAC-a je na začetku sezone prišlo do kopice poškodb in finski trener na celovški klopi Petri Matikainen ga je povabil v člansko moštvo, da zapolni vrzel (v trenerskem štabu KAC-a je za vratarje zadolžen nekdanji slovenski reprezentant Andrej Hočevar ).

V mladem moštvu KAC-a so od slovenskih igralcev na seznamu Nal Brodnik, Val Usnik, Rok Kapel, Anže Šiftar in Tit Smolnikar. Veliko mladih odhaja v tujino zaradi boljših pogojev, kot jih imajo pri nas. O tem, kako dobro deluje organizacija pri Celovčanih in da so precejšnje razlike, kar se tiče stanja pri nas, je potrdil tudi Tavželj: "KAC je eden najbolj tradicionalnih klubov v Avstriji in vse skupaj je kot noč in dan. Če primerjamo samo organizacijo, same detalje, na katere so pozorni, koliko ljudi imajo zaposlenih, je to že ena taka stvar, ki se vidi iz aviona. Vse stvari so povezane z denarjem, a to je res eno zelo organizirano okolje."

"V garderobi imaš vse, kar rabiš, tvoja naloga je samo, da narediš svoje delo in to najboljše kar je mogoče, to so stvari, s katerimi se obremenjuješ. In to je za hokejista oziroma športnika zelo pomembno. Ko razmišljaš nazaj tistih 15 let, ko ni bilo nikogar, ko smo bili Slovenci manj vredni, a stvari so se spremenile. Mislim, da nas zelo cenijo in to je za vsakega Slovenca, ki pride gor veliko lažje, vedo, kaj lahko pričakujejo od nas," razmišlja 37-letni hokejist, ki je za reprezentanco odigral krepko čez 100 tekem, nastopil pa je tudi za rise na zimskih olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju.

Kot omenjeno je v preteklosti Tavželj nosil tudi dres Olimpije, zelo dobro pa pozna trenerja Mitjo Šivica (lani sta bila oba v jeseniškem moštvu), s katerim sta dobra prijatelja. Hokejisti SŽ Olimpije so bili del sezone pravi hit lige ICEHL in veliko presenečenje za tekmece. Dolgo so bili vodilno moštvo lige, rezultatsko slab decembrski niz tekem, pa jih je postavil na trenutno četrto mesto lestvice.

Tudi Tavželj pravi, da je bil presenečen, kako so Ljubljančani začeli sezono, a verjame, da še niso rekli zadnje: "Zelo pozorno spremljam Olimpijo, ta ekipa je zelo dobra. Mogoče res rezultati zadnje čase niso najboljši. A nihče jih ne podcenjuje, imajo brzino, globino, vsak napad da lahko gol. V Avstriji imajo do njih veliko spoštovanja. Na začetku lige je bilo presenečenje, kako uspešni so, a mislim, da jih tudi v nadaljevanju čaka še rezultatsko dobro obdobje."

Za konec pa še želje za leto 2022 v spodnjem videu: