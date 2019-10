Anže Kopitar: Igrali bomo bolj zanimiv hokej

Kralji so v minuli sezoni pokazali blede predstave na severnoameriških ledenih ploskvah in se niso prebili v izločilne boje. Vodstvo kluba je po koncu klavrne sezone na mesto trenerja postavilo Todda McLellana, ki je nazadnje vodil Edmonton, pred tem je bil sedem let trener San Joseja. "Treba se je bilo prilagoditi na njegov nov sistem igre, mislim pa, da se vsi igralci počutimo dobro. Sistem igre nam je všeč, nov trener je dober in pripravljeni smo na novo sezono. Energija znotraj ekipe je zelo dobra," je o novemu trenerju dejal Kopitar.

"Naš sistem igre se je spremenil predvsem pri agresivnosti. Mislim, da bomo igrali bolj zanimiv hokej, več bomo poizkušali napadati, bolj bomo agresivni. Upajmo, da se bo to obrestovalo in bomo imeli plošček več v naši posesti," je v zvezi s tem še dodal Hrušičan. 32-letni Kopitar je poletne priprave opravil v Sloveniji, konec avgusta pa se je odpravil v ZDA in se pridružil ekipi na skupnih pripravah.

"Po samem pripravljalnem taboru se počutim zelo dobro. Vse je potekalo tako, kot je treba, predvsem ni bilo nobenih poškodb. Uigravanje je bilo dobro tako ekipno kot znotraj našega napada. Pripravljeni smo na prvo tekmo," je za svojo spletno stran razkril Kopitar, ki bo skupaj s soigralci najprej v noči na nedeljo gostoval v Edmontonu. Kopitar bo v napadu igral skupaj z Alexom Iafallom in Dustinom Brownom, z njima je igral tudi v minuli sezoni:"To je vedno pozitivno, če je napad že na začetku sezone oziroma že na pripravljalnem taboru nespremenjen. Treba bo le izpiliti podrobnosti in se privaditi na nov sistem igre. Mislim, da se nam je vse skupaj dobro izšlo in da bomo to prenesli v prvo tekmo."