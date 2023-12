Anže Kopitar je z dvema podajama poskrbel za novo zmago Kraljev

Kralji bodo naslednji dvoboj igrali v noči s srede na četrtek, ko se bodo na domačem ledu pomerili z zadnjo ekipo pacifiške divizije San Jose Sharks.

V ligi NHL zdaj sledi nekaj dni premora zaradi božičnih praznikov, zato so bili hokejisti zelo aktivni sinoči, ko je bilo odigranih 14 tekem. Vodilna ekipa zahodne konference Vancouver Canucks je doma s 7:4 premagala ravno naslednje nasprotnike kraljev. Neuspešni so bili drugouvrščeni Vegas Golden Knights, nasprotniki Los Angelesa še pred koncem tega leta, ki so v gosteh z 2:4 izgubili proti Florida Panthers.

Zmage po podaljšku so se veselili vodilni v vzhodni konferenci New York Rangers. Slednji so s 4:3 premagali Buffalo Sabres. Druouvrščeni Boston Bruins so klonili v gosteh proti Minnesoti Wild z 2:3.

Vancouver ima na vrhu zahoda 49 točk, dve manj ima Vegas, pri 44 točkah sta moštvi Dallas Stars in Colorado Avalanche. Na vzhodu s 47 točkami vodijo Rangers s tremi točkami naskoka pred Bostonom. Tretja je še drugi klub iz New Yorka, Islanders so pri 41 točkah.