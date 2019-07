Kopitar pred 14. sezono v ligi NHL: Nihče v klubu ne želi ponovitve lanske

"Če bomo v popolni postavi, so možnosti vedno dobre. Med elito napredujeta dve reprezentanci. Francozi so morda favoriti, naj bodo. Avstrijce pa smo že premagovali," je ob robu hokejske akademije na Bledu dejal Anže Kopitar. To že četrto leto organizira skupaj z nekdanjim soigralcem v reprezentanci Tomažem Razingarjem. Po njegovem mnenju je letošnje svetovne prvenstvo prve divizije bilo po kakovosti reprezentanc zaradi prisotnosti Kazahstana in Belorusije na nekoliko višji ravni kot bo prihodnje. V Ljubljani bodo poleg Slovenije, Francije in Avstrije nastopile še Južna Koreja, Madžarska in Romunija. Slovenija, ki zaradi poškodb ni bila v popolni postavi, je letos po slabem začetku v drugi polovici turnirja pokazala boljšo formo in na koncu osvojila četrto mesto. Poleg menjave generacij pa se je izbrana vrsta v boju za elito letos soočala še s poškodbami. Manjkali so ključni člani, ko soJan Muršak, Jan Urbas, Žiga Jeglič ... "Imeli smo smolo s poškodbami, manjkali so štirje člani prvih dveh napadov. Tudi brez prvega vratarja smo bili. Nimamo pa še take globine, da bi jih lahko kar tako zamenjali," je ocenil Kopitar.