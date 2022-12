Anže Kopitar s svojimi kralji slavil v bitki z vodilnim Bostonom

Adrian Kempe je za goste zadel dvakrat v zadnji tretjini - pri prvem zadetku je bil podajalec tudi Anže Kopitar - in po zaostanku pomagal kraljem preobrniti tekmo do izenačenja. Piko na i pa je nato v sedmem krogu kazenskih strelov postavil Trevor Moore.

Kopitar je v statistiko vpisal podajo, skupno je zbral tri strele na gol, njegov kazenski strel pa je vratar Linus Ullmark ubranil.

To je bil šele drugi domači poraz za kosmatince v celotni sezoni.

"To kaže na naš veliki značaj ekipe. Vrnili smo se po zaostanku dveh zadetkov v zadnji tretjini in nato še zmagali," je po tekmi dejal vratar kraljev Pheonix Copley, ki je zaustavil 33 strelov v rednem delu in podaljšku ter zadnjih pet kazenskih strelov.

"Prav lahko bi tekmo končali s porazom za dva gola. Vsi vedo, da so ti fantje odlični zlasti na domačem ledu," je dodal vratar: "To, da nismo odnehali in se borili do konca ter našli pot do zmage, je res ogromen uspeh."