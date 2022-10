Anže Kopitar: Še enkrat bi radi osvojili Stanleyjev pokal

"Počutim se dobro. Poletje je bilo samo po sebi zame zelo dobro. Malce drugačno kot prejšnja leta, ampak počutim se dobro. Telo je pripravljeno na novo sezono, tako da kar se tega tiče, ni nič novega. Trening kamp smo zaključili, mislim, da smo vsi dobro pripravljeni in se vsi že veselimo novega začetka," je pred začetkom zadovoljen kapetan Kraljev. V prvem napadu je trenutno z okrepitvijo, Švicarjem Kevinom Fialo in Švedom Adrianom Kempejem . Dobra novica je tudi, da sta se po poškodbi vrnila branilca Drew Doughty in Sean Walker .

Anže Kopitar je zadnja leta znova in znova ključni mož NHL moštva iz Los Angelesa. S Kralji je dvakrat v karieri osvojil prestižni Stanleyev pokal. Lani so se Kingsi po nekaj letih premora znova uvrstili v končnico, za prihajajočo sezono pa je to njihov osnovni cilj. Oziroma, če bo možnost, bi radi naredili še korak naprej, je dejal Hrušičan v pogovoru za njegovo spletno stran.

"Dejstvo je, da smo lani smo v končnico naredili zelo velik korak v pravo smer. Nekako smo tudi sami sebi dokazali, da to zmoremo. S pričakovanji mogoče pride tudi malo več pritiska. To pa je tudi dobrodošlo za našo ekipo. Papir je papir, kaj se bo odvijalo na ledu, pa bomo videli. Sami si bomo priigrali končnico, ali pa ne. Lani smo dokazali, da zmoremo, zdaj pa je to treba nadgraditi. Na to se moramo nekako navaditi, se s tem ne preveč obremenjevati in igrati svojo igro. Boriti se in dokazati na vsaki tekmi," je realist hokejist s številko 11 na dresu.

"Dejstvo je, da upam, da bi mi še enkrat osvojili pokal. Ekipa je na papirju dobra, a kako se bo vse skupaj odvijalo, kakšna bo sezona ... 82 tekem je precej in lahko se zgodi marsikaj. V sezono moramo iti zagrizeno, sproščeno in z veliko energije. Poizkusiti moramo zmagati čim več tekem, kam nas bo to peljalo, pa bomo videli čez nekaj mesecev," je optimističen Kopitar.