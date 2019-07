Anže Kopitar: Selektorsko mesto? To pa res še ne morem odgovorit

V Kazahstanu je slovenske barve branil tudi hokejski as Anže Kopitar, ki je prispeval dva zadetka. Po njegovem je k ’hendikepu’, kot dogajanje na SP imenuje sam, prispevala tudi menjava generacije, predvsem pa številne poškodbe, ki so ohromile ekipo. Priznava, da slovenska reprezentanca trenutno nima klopi, ki bi poskrbela, da se odsotnost ključnih členov ne bi poznala. Pred domačim občinstvom bo vloga risov drugačna. Po štirih letih je vajeti slovenske izbrane vrste v roke spet prijel njegov oče Matjaž Kopitar, ki bo sicer tudi v nadaljnje opravljal vlogo skavta za Los Angeles Kingse. Lani prav zato ni mogel sesti na mesto selektorja, sedaj je dobil zeleno luč tudi s strani kraljev.

Kljub temu, da se njegov oče dobro počuti na čelu slovenskih risov, pa Anže še ne razmišlja, da bi nekoč tudi sam zasedel selektorsko mesto. V petih letih, kolikor jih je njegov oče doslej preživel v vlogi selektorja, je uvidel, koliko živcev zahteva tovrstna odgovornost. "Uh, uh, uh, to pa res še ne morem odgovorit. Problem je ravno v tem, mislim, da imam preveč živcev kar se tega tiče in bi jih moral imeti malo manj. Ne vem. On jih ima očitno ravno prav," pojasni slovenski hokejski as.