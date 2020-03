Anže Kopitar z dvema goloma blestel v Las Vegasu

Izkazal se je tudi vratar gostov Calvin Petersen z 42 obrambami. Prav Petersonove obrambe so bile odločilne, saj so povsem onemogočile napad Vegasa. Za kralje sta zadela še Trevor Lewis in Alex Iafallo. Shea Theodore je zadel častni gol za domačo zasedbo, medtem ko je domači vratar Marc-Andre Fleury zbral 13 obramb.

Los Angeles s 25 zmagami in osvojenimi 56 točkami ostaja na repu tihomorske divizije. Vodilni Vegas ima na vrhu skupine 80 točk. Vegas je tako na domačem ledu prav proti Kopitarjevim Kraljem prekinil rekordni zmagoviti niz osmih zmag.



Izidi:

New York Rangers - Philadelphia Flyers 3:5

Florida Panthers - Calgary Flames 0:3

Columbus Blue Jackets - Vancouver Canucks 5:3

Anaheim Ducks - New Jersey Devils 0:3

Minnesota Wild -Washington Capitals 3:4

Vegas Golden Knights -Los Angeles Kings 1:4

(Anže Kopitar: 2 zadetka za zmago LA Kings)