Anže Kopitar z golom, kralji brez zmage

Za kojote, ki so zmagali na petih od zadnjih sedmih tekem, vključno s ponedeljkovo domačo zmago nad kralji s 3:0, sta zadela še Phil Kessel in Christian Fischer, blestel je zlasti vratar Antti Raanta, ki je zbral 43 obramb. Prvi mož kraljev pa je bil Anže Kopitar, to sezono vodilni po točkah (24) v svoji ekipi, ki je v drugi tretjini po podajah Drewa Doughtyja in Adriana Kempa z igralcem več zadel za izenačenje na 1:1. To je bil že deveti gol Hrušičana to sezono, skupno pa je dosegel točko na osmih od devetih zadnjih tekem in vsaj točko na 17 od 23 tekem Los Angelesa to sezono. Zadetek za kralje je prispeval tudi Nikolaj Prohorkin. Domači vratar Jonathan Quick je zaustavil 16 strelov. "Ko proti kojotom zaostajaš z 0:1, se je težko vrniti. Tekmo je odločil njihov dober start v dvoboj, medtem ko smo mi zaspali in se prepozno vključili v igro," je po tekmi dejal domači hokejist Blake Lizette.

Naslednja tekma kralje čaka v ponedeljek, ko bodo na domačem ledu gostili kalifornijske tekmece San Jose Sharks.



Izidi:

Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 2:3

Washington Capitals - Vancouver Canucks 1:2 (kazenski streli)

Philadelphia Flyers - Calgary Flames 2:3 (kazenski streli)

Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs 3:5

Winnipeg Jets- Columbus Blue Jackets 4:3

Boston Bruins - Minnesota Wild 5:4 (podaljšek)

Montreal Canadiens - New York Rangers 5:6

Tampa Bay Lightning- Anaheim Ducks 6:2

New Jersey Devils- Detroit Red Wings 5:1

Carolina Hurricanes - Florida Panthers 4:2

St. Louis Blues - Nashville Predators 2:4

Dallas Stars - Chicago Blackhawks 2:1 (kazenski streli)

Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 2:4

San Jose Sharks - New York Islanders 2:1 (podaljšek)