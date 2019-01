Anže Kopitar z goloma Los Angeles popeljal do zmage, kralji pobegnili z dna lestvice

Na predzadnjem imajo točko več od Philadelphie in jih naslednji dvoboj čaka v noči na sredo po slovenskem času z Minnesoto Wild.

Ekipa Tampa Bay Lightning je s 5:3 v Buffalu ugnala Sabres in prednost na čelu lige pred drugovrščenim Calgaryjem povečala na 10 točk. Branilci naslova, Washington Capitals, so v ameriški prestolnici po podaljšku z 1:2 izgubili dvoboj s Columbus Blue Jackets, prav tako pa so podaljšek igrali hokejisti Vegas Golden Knights; aktualni podprvaki lige pa so v gosteh s 4:3 premagali Chicago Blackhawks.



Izidi:

New Jersey Devils- Philadelphia Flyers 3:2

New York Islanders -New York Rangers 1:2

Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning 3:5

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 2:3

Montreal Canadiens- Colorado Avalanche 3:0

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 1:2 (podaljšek)

Minnesota Wild - Detroit Red Wings 2:5

Chicago Blackhawks -Vegas Golden Knights 3:4 (podaljšek)

Dallas Stars -St. Louis Blues 1:3

San Jose Sharks - Ottawa Senators 4:1

Edmonton Oilers -Arizona Coyotes 2:3

Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins 5:2