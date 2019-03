Anže Kopitar zabil gol iz kazenskega strela in prinesel zmago Kraljem

Redni del sezone severnoameriške hokejske lige se bo končal šestega aprila. Moštvo Los Angeles Kings je že zapravilo možnosti za preboj med moštva, ki se bodo v finalnem delu merila za Stanleyjev pokal, ki ga prejmejo prvaki. Gostujoče moštvo v derbiju pacifiške skupine je prvo prišlo do vodstva, ko je že v četrti minuti zadel Cam Fowler. Dobro minuto kasneje so Kralji prišli do izenačenja, pod gol se je podpisal Kyle Clifford.

Kralji so povedli v drugi tretjini, ko je v 34. minuti zadel Jeff Carter,Richard Rakellpa je izenačil dve minuti pred koncem tretjine. Tudi v zadnji tretjini sta bili moštvi poravnani. Carter Rowney je za Račke povišal na 3:2, a so Kralji prek Carla Grundströma prišli do podaljška in kazenskih strelov. Tam je bil kot edini uspešen Anže Kopitar, ki je v drugi seriji mojstrsko "položil" vratarja in ploščico le še popeljal za njegov hrbet.

Vrhunci tekme Los Angeles Kings ‒ Anaheim Ducks: