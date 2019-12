Arizona in Vegas še naprej krojita vrh pacifiške skupine

Arizona, trenutno vodilna ekipa pacifiške skupine, je brez težav osvojila novi točki v Detroitu. Gostitelja je zasenčila v vseh prvinah, izkazala pa sta se Clayton Keller in Šved Oliver Ekman-Larsson, ki sta zbrala po tri točke. Prvi je prispeval dva gola in podajo, drugi pa tri asistence. Zasedba iz Las Vegasa je v pacifiški skupini zbrala enako število točk kot Arizona, na drugem mestu je le zaradi slabše razlike v golih. V kalifornijskem San Joseju je odpor domače zasedbe zlomila šele v zadnji tretjini, ko sta zadela Shea Theodore inJonathan Marchessault, izkazal pa se je tudi vratar Malcolm Subban s 37 obrambami. San Jose je po današnjem porazu zdrsnil na zadnje mesto v pacifiški skupini. V njej nastopajo tudi Kralji iz Los Angelesa, kjer igra Slovenec Anže Kopitar, ki bodo v noči na torek gostili zadnje zmagovalce Stanleyjevega pokala iz St. Louisa. Calgary je z odlično igro z igralcem več – v tem primeru je dosegel kar tri od skupno petih golov – v American Airlines Centru ukanil Dallas s 5:1. Pri kanadski ekipi sta se najbolj izkazala Matthew Tkachuk z golom in dvema podajama ter Elias Lindholms tremi podajami.

Rangerji iz New Yorka so dosegli prvo zmago na zadnjih štirih tekmah, v domačem Madison Square Gardnu pa so zanesljivo ukanili kalifornijski Anaheim s 5:1. Za gostitelje je Chris Kreider dosegel dva gola, Mika Zibanejadpa je prispeval gol in asistenco.



Izidi:

New York Rangers - Anaheim Ducks 5:1

Dallas Stars - Calgary Flames 1:5

Detroit Red Wings - Arizona Coyotes 2:5

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 1:3