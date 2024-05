Avstrija v zadnji sekundi premagala Fince

"Bilo je neverjetno. Sploh ne morem opisati občutkov. Pomislil sem, morda imamo priložnost, streljal sem proti vratom in plošček se je znašel v mreži. To je najboljša stvar, ki se je zgodila avstrijskemu hokeju v zadnjem času," je dejal avstrijski junak Benjamin Baumgartner .

Z nepričakovano zmago so se Avstrijci močno približali obstanku v elitni skupini. V divizijo I se bosta preselili zadnjeuvrščeni reprezentanci iz dveh osemčlanskih ekip, v skupino A pa se bosta prihodnje leto preselili Slovenija in Madžarska.

Finci so po tekmi dejali, da tudi pri vodstvu 2:0 niso podcenjevali tekmeca. "Vedeli smo, da bo težka tekma, saj Avstrijci na tem prvenstvu igrajo zelo všečen hokej. Dobro so opravili svojo nalogo," je dejal finski igralec Mikael Granlund.

V drugi današnji tekmi v skupini A je Kanada premagala Norveško s 4:1. Na vrhu sta Kanada in Švica z 11 točkami, sledi jima Češka z 9, nato pa so zvrščene Finska, Avstrija, Danska, Norveška in Velika Britanija.

V skupini B je popoldan Švedska ugnala Kazahstan s 3:1, zvečer pa so bile ZDA boljše od Francije (5:0). Na vrhu razpredelnica je Švedska, ki ima po štirih krogih edina polni izkupiček, druga je Slovaška (8), sedem točk so zbrali Latvijci in Američani, lestvico pa zaključujejo Francija, Kazahstan in Poljska.