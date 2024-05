Avstrijci po sanjskem preobratu klonili po podaljšku proti Kanadi

V prvih dveh tretjinah ni bilo videti, da bo imela Kanada težave pri upravičevanju statusa favorita. V 38. minuti je bilo na semaforju 6:1. Toda Avstrija je uprizorila sanjsko vrnitev in preobrat. V zadnji tretjini je dosegla kar pet zadetkov, Peter Schneider dva, Marco Rossi pa je v 59. minuti izenačil na 6:6 in izsilil podaljšek. V tem pa nato le ni bilo srečnega konca za severne sosede, saj je že po 15 sekundah zadel John Tavares in Kanadi vendarle zagotovil pričakovano zmago.

V skandinavskem derbiju te skupine so slavili Norvežani in tako prišli do prve zmage na SP. Za vodstvo je poskrbel Michael Brandsegg-Nygard, Dansko je z golom na prazna vrata dokončno potopil Eirik Saltsen.

Latvija, lani bronasta na SP, je dosegla prvo zmago po rednem delu. Potem ko je dvakrat slavila po dodatnem delu igre, je tokrat z 2:0 premagala Kazahstan, gola sta v drugi tretjini dosegla Roberts Bukarts in Haralds Egle.

Tudi Francozi so v skupini B prišli do pomembne zmage. V obračunu ekip z dna, ki se borita za obstanek med elito, so premagali novinko na SP Poljsko s 4:2. Kazalo je na gladko zmago Francije, ki je do 27. minute zadela štirikrat, a so se Poljaki nato prebudili ter v minuti in pol še znižali na 2:4. A je bil to nazadnje končni izid.

Izidi, skupinski del svetovnega prvenstva:

Danska - Norveška 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Kanada - Avstrija 7:6 (3:1, 3:0, 0:5; 1:0)

Kazahstan - Latvija 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Poljska - Francija 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)