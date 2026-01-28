Olimpija že 'voha' končnico, proti Salzburgu bo Tivoli pokal po šivih

Ljubljanski hokejisti so niz zmag v regionalnem tekmovanju podaljšali na štiri, se še dodatno utrdili v zgornjem delu lestvice ter si skorajda že zagotovili končnico, kamor neposredno vodi prvih šest mest. Zdaj so peti s 74 točkami, le tri pa jih ločijo do četrtega mesta, ki omogoča prednost domačega terena.
S tekmecem iz Predalbrškega, ki zaseda predzadnje mesto v ligi, so odigrali zadnjo medsebojno tekmo v rednem delu; pred tem so dve dobili, tretjo pa izgubili. Gostje so bili v Tivoliju v igri za kaj več do začetka zadnje tretjine, čeprav je bila domača zasedba tudi prvih 40 minut boljša. A ni najbolje izkoriščala priložnosti, v prvem delu je tako Nicolai Maier zadel okvir gola, je pa pet sekund pred odmorom celo z igralcem manj zadel Marcel Mahkovec.
V drugem delu je vodstvo povišal Evan Polei, a so gostje iz ene redkih nevarnih akcij premagali Lukaša Horaka za aktiven izid. Vendar so domači že v uvodu zadnjega dela s hitrima zadetkoma razblinili vse dvome o zmagovalcu, najprej je z igralcem več zadel TJ Brennan, potem pa je takoj po koncu ljubljanske kazni hiter protinapad uspešno končal še kapetan Robert Sabolič. Piko na i je s petim golom postavil Bine Mašič.
Kapetan Olimpije: Vsi na Salzburg
Po četrti zaporedni je bil v pogovoru za Šport Tv vesel zmage tudi kapetan ljubljanskih oklepnikov Robert Sabolič. "Sploh gostovanji na Madžarskem, prvi dve tretjini obeh tekem, sta bili res odlični. Zadnjo tretjino smo obe malo padli. Vedeli smo, da bomo spet mi tisti, ki bomo narekovali ritem. Rekli smo si, kaj moramo delati, biti v igri, prinesti veliko energije, da bomo na koncu pozitivno prišli skozi," je po četrti zaporedni zmagi, peti na zadnjih šestih tekmah, v kamero Šport Tv-ja povedal izkušeni slovenski reprezentant.
"Proti Voralbergu ni bila preprosta tekma. Daleč od tega, da so slaba ekipa. Lovijo zadnji vlak, da dobijo točke in se približajo mestom za kvalifikacije. Od zadnjih petih tekem so trikrat zmagali. Niso slaba ekipa, zato smo morali biti osredotočeni." Jeseničan na začasnem delu v Ljubljani že komaj časa na petek in prihod aktualnih prvakov. "Salzburg je Salzburg. Upam, da pride čim več navijačev, da nam bodo pomagali do zmage."
Zmaje čaka v petek zahtevna tekma, saj v Tivoli prihaja trenutno drugi Salzburg, obračuni z zasedbo s Solnograškega pa imajo v Ljubljani za navijače še poseben mik. Tokrat bo rezultatski naboj zelo izrazit, saj Ljubljančani celo lovijo mesta na lestvici, ki v končnici prinašajo prednost domačega ledu.
Izid:
Olimpija Ljubljana - Pioneers Vorarlberg 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Mahkovec 20., Polei 28., Brennan 42., Sabolič 45., Mašič 56.; Schnetzer 36., Reini 57.
