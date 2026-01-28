Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Olimpija že 'voha' končnico, proti Salzburgu bo Tivoli pokal po šivih

Ljubljana, 28. 01. 2026 10.02 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Hokejisti Olimpije

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 44. kroga lige ICE premagali ekipo Pioneers Vorarlberg s 5:2 in naredili nov velik korak h končnici. Zmaji so na najboljši poti, da si predčasno zagotovijo mesto v četrtfinalu lige ICE. Že v petek čaka zmaje precej zahtevnejša tekma, saj v Tivoli prihaja trenutno drugi Salzburg, obračuni z zasedbo s Solnograškega pa imajo v Ljubljani za navijače še poseben mik.

Žiga Pance
Žiga Pance
FOTO: Luka Kotnik

Ljubljanski hokejisti so niz zmag v regionalnem tekmovanju podaljšali na štiri, se še dodatno utrdili v zgornjem delu lestvice ter si skorajda že zagotovili končnico, kamor neposredno vodi prvih šest mest. Zdaj so peti s 74 točkami, le tri pa jih ločijo do četrtega mesta, ki omogoča prednost domačega terena.

S tekmecem iz Predalbrškega, ki zaseda predzadnje mesto v ligi, so odigrali zadnjo medsebojno tekmo v rednem delu; pred tem so dve dobili, tretjo pa izgubili. Gostje so bili v Tivoliju v igri za kaj več do začetka zadnje tretjine, čeprav je bila domača zasedba tudi prvih 40 minut boljša. A ni najbolje izkoriščala priložnosti, v prvem delu je tako Nicolai Maier zadel okvir gola, je pa pet sekund pred odmorom celo z igralcem manj zadel Marcel Mahkovec.

V drugem delu je vodstvo povišal Evan Polei, a so gostje iz ene redkih nevarnih akcij premagali Lukaša Horaka za aktiven izid. Vendar so domači že v uvodu zadnjega dela s hitrima zadetkoma razblinili vse dvome o zmagovalcu, najprej je z igralcem več zadel TJ Brennan, potem pa je takoj po koncu ljubljanske kazni hiter protinapad uspešno končal še kapetan Robert Sabolič. Piko na i je s petim golom postavil Bine Mašič

Olimpija in Salzburg. V petek se obeta novo poglavje tradicionalnega rivalstva. Zmaji so na treh letošnjih tekmah dvakrat ugnali rdeče bike.
Olimpija in Salzburg. V petek se obeta novo poglavje tradicionalnega rivalstva. Zmaji so na treh letošnjih tekmah dvakrat ugnali rdeče bike.
FOTO: Domen Jančič - HK Olimpija Ljubljana

Kapetan Olimpije: Vsi na Salzburg

Po četrti zaporedni je bil v pogovoru za Šport Tv vesel zmage tudi kapetan ljubljanskih oklepnikov Robert Sabolič. "Sploh gostovanji na Madžarskem, prvi dve tretjini obeh tekem, sta bili res odlični. Zadnjo tretjino smo obe malo padli. Vedeli smo, da bomo spet mi tisti, ki bomo narekovali ritem. Rekli smo si, kaj moramo delati, biti v igri, prinesti veliko energije, da bomo na koncu pozitivno prišli skozi," je po četrti zaporedni zmagi, peti na zadnjih šestih tekmah, v kamero Šport Tv-ja povedal izkušeni slovenski reprezentant. 

Robert Sabolič in Ben Cooper
Robert Sabolič in Ben Cooper
FOTO: Damjan Žibert

"Proti Voralbergu ni bila preprosta tekma. Daleč od tega, da so slaba ekipa. Lovijo zadnji vlak, da dobijo točke in se približajo mestom za kvalifikacije. Od zadnjih petih tekem so trikrat zmagali. Niso slaba ekipa, zato smo morali biti osredotočeni." Jeseničan na začasnem delu v Ljubljani že komaj časa na petek in prihod aktualnih prvakov. "Salzburg je Salzburg. Upam, da pride čim več navijačev, da nam bodo pomagali do zmage." 

Zmaje čaka v petek zahtevna tekma, saj v Tivoli prihaja trenutno drugi Salzburg, obračuni z zasedbo s Solnograškega pa imajo v Ljubljani za navijače še poseben mik. Tokrat bo rezultatski naboj zelo izrazit, saj Ljubljančani celo lovijo mesta na lestvici, ki v končnici prinašajo prednost domačega ledu.

Izid:
Olimpija Ljubljana - Pioneers Vorarlberg 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Mahkovec 20., Polei 28., Brennan 42., Sabolič 45., Mašič 56.; Schnetzer 36., Reini 57.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej ice olimpija

Pomembna zmaga Los Angelesa v boju za končnico

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Fit recepti: 3 nizkokalorični obroki, pripravljeni v hipu!
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469