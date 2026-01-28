Olimpija že 'voha' končnico, proti Salzburgu bo Tivoli pokal po šivih

Ljubljanski hokejisti so niz zmag v regionalnem tekmovanju podaljšali na štiri, se še dodatno utrdili v zgornjem delu lestvice ter si skorajda že zagotovili končnico, kamor neposredno vodi prvih šest mest. Zdaj so peti s 74 točkami, le tri pa jih ločijo do četrtega mesta, ki omogoča prednost domačega terena.

S tekmecem iz Predalbrškega, ki zaseda predzadnje mesto v ligi, so odigrali zadnjo medsebojno tekmo v rednem delu; pred tem so dve dobili, tretjo pa izgubili. Gostje so bili v Tivoliju v igri za kaj več do začetka zadnje tretjine, čeprav je bila domača zasedba tudi prvih 40 minut boljša. A ni najbolje izkoriščala priložnosti, v prvem delu je tako Nicolai Maier zadel okvir gola, je pa pet sekund pred odmorom celo z igralcem manj zadel Marcel Mahkovec.

V drugem delu je vodstvo povišal Evan Polei, a so gostje iz ene redkih nevarnih akcij premagali Lukaša Horaka za aktiven izid. Vendar so domači že v uvodu zadnjega dela s hitrima zadetkoma razblinili vse dvome o zmagovalcu, najprej je z igralcem več zadel TJ Brennan, potem pa je takoj po koncu ljubljanske kazni hiter protinapad uspešno končal še kapetan Robert Sabolič. Piko na i je s petim golom postavil Bine Mašič.