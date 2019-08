Beljačanom blejski turnir, Olimpiji končno drugo mesto

Hokejisti Olimpije (na fotografiji) so v minuli sezoni pobrali vse domače naslove in slavili tudi v alpski ligi.

V odločilni tekmi za zmago bi se morala sicer pomeriti ljubljanska ekipa in moštvo Grenobla, ki pa je že pred finalom odpotovalo domov zaradi priprav na ligo prvakov. Tako so mesto v finalu zapolnili beljaški hokejisti, sicer drugi v svoji predtekmovalni skupini. V finalu so bili v prvi polovici tekme boljši Avstrijci, zadeli pa so v 28. in 32. minuti. A v drugi polovici so slovenski prvaki vzpostavili ravnotežje, znižali po zaslugi Nika Simšičav 45. minuti, nazadnje pa jim vendarle ni uspelo poskrbeti za preobrat, ostalo je pri tesni zmagi VSV.

Mali finale je dobila madžarska ekipa, Jeseničani so sicer v prvi tretjini izenačili z zadetkom Jake Sodje, a je nato Fehervar dosegel še dva gola. Za slovenske ljubitelje hokeja je bila najpomembnejša tekma turnirja že v soboto, ko sta se prvič v sezoni pomerila slovenska večna tekmeca. Boljši so bili Ljubljančani, ki so zmagali s 4:1 in si tako zagotovili današnji finale. Na turnirju je v tej skupini sodelovala še selekcija slovenskih igralcev iz klubov lige IHL.

Hokejska sezona v Sloveniji se bo z uradnimi tekmami začela prvi septembrski konec tedna s pokalnim turnirjem v Kranju, državno prvenstvo se bo začelo 10. septembra, alpska liga z branilcem naslova SŽ Olimpijo in Sijem Acronijem Jesenicami pa 14. septembra.