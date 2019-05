Belorusi zabili boleč žebelj v slovensko krsto, sledi srdit boj za obstanek

Že sam uvod obračuna z Belorusijo ni šel na roko kapetanu Anžetu Kopitarju in druščini, ki je začela v slogu predhodnih tekem s Kazahstanom in Južno Korejo, ko si je po nepotrebnem priigrala izključitev, po kateri je že v 4. minuti za Beloruse v polno zadel Jegor Šarangovič .

V primerjavi s predhodnima dvobojema se naši reprezentanti niso uspeli sestaviti s ploščkom, saj so beloruski hokejisti z izjemno agresivno igro povsem ohromili slovenski napad. Če je bila ideja pred začetkom tekme logično začrtana, eden od pomočnikov selektorja Iva Jana Dejan Varl je namreč poudaril, da bo potrebno najhitreje kar se da zapustiti obrambno tretjino, pa je praksa pokazala povsem nasprotno sliko. Veliko več drsanja in požrtvovalnosti s strani precej bolj motiviranih Belorusov, ki so glede na premoč v srednji tretjini do zadnjih 20 minut ohranjali le minimalno vodstvo (1 : 0).



Več sledi!



Svetovno prvenstvo Divizije I, 3. krog, izid:

Slovenija - Belorusija 1 : 4 (0 : 1, 0 : 0, 1 : 3)