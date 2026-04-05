Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Hokejski zmaji še ne želijo na počitnice

Ljubljana, 05. 04. 2026 07.19 pred 23 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Olimpija Ljubljana - Pustertal

Hokejisti Olimpije Ljubljane bodo igrali četrto polfinalno tekmo regionalne lige ICE. Na dvoboju s Pustertalom, ki se bo v dvorani Tivoli začel ob 18. uri, nujno potrebujejo zmago. Ob ljubljanskem zaostanku z 0:3 v zmagah bi namreč Pustertal ob novem uspehu že lahko potrdil vstop v finale.

Več videovsebin
  Pogovor z Žigo Pancetom po drugi polfinalni tekmi
    04:31
    Pogovor z Žigo Pancetom po drugi polfinalni tekmi
  Pogovor z Janom Drozgom
    05:50
    Pogovor z Janom Drozgom

Ljubljančani so izgubili vse prejšnje tri polfinalne tekme, vse z enakim izidom 0:3. To pomeni, da v polfinalni seriji na treh tekmah zeleno-beli tudi še niso dosegli zadetka. Tako na drugi kot tretji tekmi so sicer po enkrat premagali premagali vratarja Edwarda Pasqualeja, a so obakrat po sodniškem ogledu posnetka ostali brez zadetkov.

Preberi še Cooper: Ne bomo si razbijali glave z zaostankom 0:3

Takšen zaostanek v zmagah tudi pomeni, da Olimpija nima več nobenega popravnega izpita, če želi spremeniti potek polfinala, kar ji lahko uspe le s štirimi zmagami v nizu. Ob zmagi Pustertala pa bo sezone konec. Če pa bodo v Tivoliju zvečer prvič v polfinalu zmagali, bo nato peta tekma v torek, 7. aprila na terenu Pustertala. Morebitna šesta bo nato 9. aprila v Ljubljani, morebitna odločilna sedma tekma pa v Brunicu 12. aprila. 

Ben Cooper
FOTO: Luka Kotnik

"Pustertal je zelo dobro organizirano moštvo, a tudi mi smo imeli svoje priložnosti in tudi kar nekaj smole. Dva razveljavljena zadetka, ki bi serijo lahko povsem obrnila na glavo. Je, kar je. Zagotovo se ne bomo predali. Dokler obstajajo minimalne možnosti, bomo storili vse, da trenutno stanje obrnemo sebi v prid," pred četrtim dvobojem pravo strateg Olimpije Ben Cooper.

Kapetan Olimpije Robert Sabolič
Kapetan Olimpije Robert Sabolič
FOTO: Luka Kotnik

Tudi v drugem polfinalnem paru bi bil lahko finalist znan že danes. Tako kot Pustertal namreč Gradec v zmagah prav tako vodi s 3:0 proti Fehervarju, četrta tekma bo na Madžarskem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej olimpija pustertal
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trikrat cepljen
05. 04. 2026 13.31
Si kdo upa stavit, da bo Olimpija dosegla gol ?
Odgovori
0 0
medvescak
05. 04. 2026 12.48
Tiki-Tiki ,zmaji 4:0🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-1
0 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677