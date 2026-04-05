Hokejski zmaji še ne želijo na počitnice

Ljubljančani so izgubili vse prejšnje tri polfinalne tekme, vse z enakim izidom 0:3. To pomeni, da v polfinalni seriji na treh tekmah zeleno-beli tudi še niso dosegli zadetka. Tako na drugi kot tretji tekmi so sicer po enkrat premagali premagali vratarja Edwarda Pasqualeja, a so obakrat po sodniškem ogledu posnetka ostali brez zadetkov.

Takšen zaostanek v zmagah tudi pomeni, da Olimpija nima več nobenega popravnega izpita, če želi spremeniti potek polfinala, kar ji lahko uspe le s štirimi zmagami v nizu. Ob zmagi Pustertala pa bo sezone konec. Če pa bodo v Tivoliju zvečer prvič v polfinalu zmagali, bo nato peta tekma v torek, 7. aprila na terenu Pustertala. Morebitna šesta bo nato 9. aprila v Ljubljani, morebitna odločilna sedma tekma pa v Brunicu 12. aprila.

"Pustertal je zelo dobro organizirano moštvo, a tudi mi smo imeli svoje priložnosti in tudi kar nekaj smole. Dva razveljavljena zadetka, ki bi serijo lahko povsem obrnila na glavo. Je, kar je. Zagotovo se ne bomo predali. Dokler obstajajo minimalne možnosti, bomo storili vse, da trenutno stanje obrnemo sebi v prid," pred četrtim dvobojem pravo strateg Olimpije Ben Cooper.

Tudi v drugem polfinalnem paru bi bil lahko finalist znan že danes. Tako kot Pustertal namreč Gradec v zmagah prav tako vodi s 3:0 proti Fehervarju, četrta tekma bo na Madžarskem.