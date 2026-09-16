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Hokej

'Biti kapetan Olimpije je privilegij in posebna čast'

Ljubljana, 16. 09. 2026 17.11 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V. Eva Koderman Pavc +1
HK Olimpija

Konec tedna se začenja nova sezona v razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu. Za uvod ljubljansko Olimpijo v petek in soboto čakata gostovanji pri madžarskih ekipah FTC in Fehervar. V ljubljanskem taboru po dolgem pripravljalnem obdobju komaj čakajo novo sezono.

"Po dolgih poletnih mesecih sem tudi sam zelo vznemirjen. Novi igralci so se dobro vklopili v ekipo, zadovoljen pa sem z odnosom prav vseh do treningov, posebej do osredotočenosti na detajle. Občutki so v tem trenutku res super in veselim se novega izziva," je na novinarski konferenci v Ljubljani tik pred začetkom novega igralnega obdobja razmišljal trener hokejistov Olimpije Ben Cooper.

Novincev v ekipi je glede na konkurenco iz Avstrije, Italije in Madžarske, malo. Zeleni dres bodo po novem oblekli napadalci Luka Gomboc, Chris Douglas, Joshua Lawrence ter dolgoletna člana slovenske reprezentance Žiga Jeglič in Jan Urbas ter reprezentančni vratar Žan Us. Odšli so Jan Drozg, Evan Polei, Andrew MacWilliam, Rok Kapel, Alex Petan, zdaj že nekdanji kapetan Robert Sabolič ter še Lovro Kumanović in Tian Hebar ter vratarja Luka Kolin in Dustin Tokarski.

Jan Urbas, dolgoletni kapetan reprezentance in Bremerhavna v nemški ligi, je po novem prevzel tudi kapetanski trak zmajev: "Biti kapetan Olimpije je seveda privilegij, a v naši garderobi je več vodij. Sam sem ponosen na to, da sem na dres dobil kapetansko črko, vem pa, da mi bodo ostali fantje v garderobi pomagali."

Ambicije v klubu so zelo visoke. "Delamo na tem, da bomo letos še boljši kot lani. Prepričan sem, da imamo ekipo, ki ima pravi značaj in kvaliteto ter da bomo razveselili svoje navijače," je dejal predsednik kluba Miha Butara. Kasneje je vendarle dodal, da je prvi cilj nastopanje v končnici, njegova osebna želja pa je korak več od lanskega polfinala.

A načrti so bržkone višji od play-offa. Klub je aprila 2024 finančno podprl kanadski strateški partner in podpredsednik kluba Alexandre Lefebvre. Takrat so v štiriletnem planu izpostavili naskok na vrh. Prvo vrednost ekipe bo pokazalo že prvih osem dni novega tekmovanja, ko Ljubljančane čakajo gostovanja pri obeh madžarskih ligaših, v Linzu in nato domača tekma s celovškim KAC, ko bosta 25. septembra v Tivoliju s Korošci v gostovala tudi Jan Drozg in Jan Muršak.

Bolj zanimiv je v uvodu v sezono zato organizacijski napredek kluba, ki so ga letos zaznali tudi navijači in pokupili 25 odstotkov več sezonskih vstopnic. Lani so bile domače tekme s povprečjem 3100 gledalce na tribuni izjemno dobro spremljane, navijači pa so že nakazali, da bodo imeli ljubljanski hokejisti močno podporo s tribun tudi letos. Avgustovsko prijateljsko tekmo z Landshutom (3:2), si je ogledalo kar 2600 ljudi.

V klubu stik z navijači iščejo tudi preko podkastov. Zelo uspešen je bil prvi, ko je v Zmajevem ognju nastopil ameriški branilec T. J. Brennan, pripravljen je tudi drugi, v katerem bosta gosta Urbas in Jeglič. Pred domačo tekmo 27. septembra proti beljaškemu VSV pa pri Olimpiji napovedujejo tudi predstavitev dokumentarca o pripravljalnem obdobju. V dvorani Tivoli bo zaživela tudi prva manjša foto razstava o razvoju hokeja v Ljubljani, ki je le uvod v serijo dogodkov, s katero bodo pri Olimpiji leta 2028 obeležili 100-letnico hokeja v slovenski prestolnici.

V upravi ne skrivajo, da si želijo čim več stika z lokalnim in slovenskim okoljem. Zato so zelo veseli dogovora s sponzorjem GA Adriatic, ki bo za vsak dosežen gol ljubljanskega moštva po progresivni lestvici daroval določen znesek za projekt Botrstvo v športu.

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