Bizaren gol Ovečkina zagotovil zmago Washingtonu

Po rednem delu tekme v Madison Square Gardnu je bil izid 2 : 2, gola sta dosegla Carl Hagelin in Andre Burakovsky za goste, za domače pa sta bila uspešna Pavel Bučnevič in Ryan Strome. Ruski zvezdnik Aleks Ovečkin je v četrti seriji izvedel kazenski strel, ko je hotel preigrati vratarja Aleksandra Georgijeva (22-letni vratar, rojen v Bolgariji), je ta vrgel palico in ustavil plošček. Glavni sodnik najprej gola ni priznal, po posvetu pa je spremenil odločitev in Ovečkinov gol je veljal in je tudi prinesel zmago Capitalsom. Georgijev je sicer branil sijajno, ustavil je 37 od 39 strelov (94,9 odstotka ubranjenih strelov).

Po kazenskih strelih je zmagal tudi Nashville, s 3 : 2 so porazili Minnesoto. Odločilni gol je dosegel Ryan Johansen, za goste sta zadela Nick Bonino in Filip Forsberg, za domače Eric Fehr in Jason Zucker. V Winnipegu se je izkazal napadalec Blake Wheeler, ki je dosegel štiri od petih golov (5 : 2) ob zmagi proti Columbusu, ki je prednjačil v strelih (42 : 26), a je Connor Hellebuyck ustavil 40 od 42 strelov.