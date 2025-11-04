Bluesi z zmago nad letošnjim finalistom prekinili črn niz sedmih porazov

Hokejisti St. Louis Blues so v severnoameriški ligi NHL po sedmih tekmah le prišli do zmage. Na domačem ledu so s 3:2 premagali Edmonton Oilers, za katere pa je Connor McDavid dosegel 1100. točko v rednem delu tekmovanja za Stanleyjev pokal.

Connor McDavid (364 golov, 737 podaj), ki je nastopil na svoji 726. tekmi v NHL, je z dvema podajama postal četrti najhitrejši igralec, ki mu je uspelo doseči ta mejnik. Le Wayne Gretzky (464 tekem), Mario Lemieux (550) in Mike Bossy (725) so do 1100. točke prišli hitreje kot on. Ta mejnik pa gostom ni pomagal do zmage. Pius Suter je 1:23 minute pred koncem zadnje tretjine dosegel odločilni zadetek za zmago bluesa, ki je zaostajal že z 0:2. Med strelce se je s svojim prvim golom v ligi NHL vpisal še Dalibor Dvorsky, Robert Thomas, ki je pred tem izpustil štiri tekme zaradi poškodbe, pa je dosegel gol in podajo. Vratar Jordan Binnington je zbral 24 obramb.

Za naftarje sta zadela Jack Roslovic in Andrew Mangiapane, poleg McDavida pa je dve podaji dodal še Ryan Nugent-Hopkins. William Nylander je v Torontu v divji zadnji tretjini dosegel dva gola in podajo, s čimer je pomagal svojim Maple Leafs do zmage s 4:3 nad Pittsburgh Penguins. Auston Matthews je za gostitelje, ki so pred zadnjo tretjino zaostajali za tri zadetke (0:3), dosegel gol in podajo. En gol je dodal Bobby McMann, vratar Anthony Stolarz pa je za četrto zmago na zadnjih petih tekmah ubranil 34 strelov. V Nashvillu je Brock Boeser dosegel dva gola, vključno z zmagovalnim po 4:58 minute podaljšane igre, in s tem popeljal Vancouver Canucks do zmage nad Predators s 5:4.

Evander Kane je dosegel dva gola, prav tako Jake DeBrusk. Thatcher Demko je za Vancouver ubranil 25 strelov. Tekma v Seattlu se je končala z gladko domačo zmago s 3:1 nad Chicago Blackhawks. Za Kraken sta Matty Beniers in Jordan Eberle vsak dosegla po gol in podajo, en zadetek je dodal Jamie Oleksiak, vratar Joey Daccord pa je tekmo končal z 29 obrambami. Edini gol za goste je dosegel Andre Burakovsky. Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan v svoji zadnji sezoni v NHL vodi Anže Kopitar, so tokrat počivali. Naslednja tekma jih čaka v noči na sredo po slovenskem času, ko bodo doma gostili Winnipeg Jets. Na domačem ledu za zdaj še niso zmagali.

Liga NHL, izidi:

Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 4:3 St. Louis Blues - Edmonton Oilers 3:2 Nashville Predators - Vancouver Canucks 4:5 (podaljšek) Seattle Kraken - Chicago Blackhawks 3:1