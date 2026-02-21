Bo Sidney Crosby igral v velikem finalu proti ZDA?

V kanadski ekipi razumljivo ne želijo razkrivati podrobnosti zdravstvenega stanja svojega prvega zvezdnika in kapetana. Uradno stališče oziroma potrditev, skladna s pravili severnoameriške lige NHL, je le, da ima "poškodbo spodnjega dela telesa". Kot je po petkovi polfinalni tekmi s Finsko, ki jo je Kanada dobila s 3:2, poročala spletna stran lige NHL, selektor Jon Cooper ni ne potrdil ne zanikal nastopa Sidneyja Crosbyja v finalu.

Sidney Crosby FOTO: AP

"Imamo 48 ur, da se odločimo. A povem vam, da ima boljše možnosti, da bo igral v tekmi za zlato, kot jih je imel za polfinale," je dejal kanadski strateg. Dodal je, da imajo v ekipi najboljše strokovnjake, ki lahko igralca pripravijo, da bo igral, če bodo za to izpolnjeni zdravstveni pogoji. Crosby se je poškodoval v drugi tretjini četrtfinalne tekme s Češko v sredo. Takrat se ni vrnil na led, je pa po nekaterih informacijah že imel individualni trening na ledu v petek, a ga potem Kanadčani niso uvrstili v postavo za polfinale.