Bodo 'Kingsi' prižgali zeleno luč za nastop Kopitarja na SP v Kazahstanu?

Ni potrebno izgubljati odvečnih besed, kaj bi v praksi pomenila prisotnost našega prvega hokejskega asa Anžeta Kopitarja v dresu z državnim grbom na bližajočem se svetovnem prvenstvu Divizije I v Kazahstanu, kjer našo moško člansko izbrano vrsto med 29. aprilom in 5. majem čakajo zahtevne preizkušnje na poti želene vrnitve v elitno skupino svetovnega hokeja.



Iz Hokejske zveze Slovenije so sporočili, da upajo na pozitiven odgovor vodstva Los Angeles Kingsov. Kluba, v katerem si 31-letni Hrušičan vse od leta 2007 služi kruh, in s katerim je v letih 2012 in 2014 osvojil prestižni Stanleyjev pokal. Kalifornijsko moštvo je letošnjo sezono zaključilo že po zelo klavrnem rednem delu z izkupičkom 31 zmag in kar 51 porazov, kar je druga najslabša sezona v zgodovini franšize po letu 2008.