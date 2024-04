Bodo slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu brez nosilcev igre?

Premierna uvrstitev v finale nemške lige DEL je za moštvo Fischtown Pinguins največji uspeh v klubski zgodovini. Pomemben del k dosežku so prispevali tudi Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič in Blaž Gregorc. Kapetan Urbas je redni del sezone končal z 21 zadetki in 31 podajami (skupno prvi po točkah), Jeglič pa s 14 goli in 36 asistencami (skupno prvi podajalec). V finalu se bodo pomerili proti Eisbaren Berlinu ali Straubing Tigersom.