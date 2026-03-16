Hokej

Bodo zmaji v drugo v Tivoliju le potrdili 'break' iz Bolzana?

Ljubljana, 16. 03. 2026 10.08 pred 21 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Olimpija - Bolzano

Hokejski zmaji so na pol poti v polfinale lige ICE. Pred njimi je najtežji del četrtfinalnega dvoboja proti Bolzanu. Ljubljančani po novem "breaku" na Južnem Tirolskem, ko so v 38 sekundah zabili tri gole in slavili s 3:2, v torek v polnem Tivoliju lovijo tretjo zmago v seriji proti serijskemu italijanskemu prvaku.

Ljubljančani so se na zadnji tekmi v Bolzanu v prvih dveh tretjinah mučili s čvrsto italijansko zasedbo, nato pa v zadnji tretjini, natančneje v 48. minuti, potrebovali le 38 sekund za popoln preobrat, po vrsti pa so zadeli Marcel Mahkovec, Andrew MacWilliam in Nicolai Meyer in zmaji so v seriji povedli z 2:1.

V rednem delu sta obe ekipi dobili po dve domači tekmi, končnica pa se je začela v znamenju gostujočih zmag. Olimpija je imela prednost v zmagah po torkovem uspehu v Bolzanu (3:2), a je v četrtek priznala premoč Bolzanu (1:2). Zmaji so na Južnem, Tirolskem spet bruhali ogenj, sedaj pa se serija seli v (poln) Tivoli.

Končnica ponuja nepredvidljive razplete. Štirikratni zaporedni prvak Salzburg proti Pustertalu zaostaja že z 0:3 v zmagah. V torek se lahko volkovi iz Brunica presenetljivo prebijejo v polfinale.

"Imamo skupino igralcev, ki je stopila skupaj in verjela v preobrat. Po zadnji zmagi v Bolzanu se res veselim četrte tekme na domačem ledu," je po epskem preobratu na Južnem Tirolskem, ko so ljubljanski hokejisti v razmaku 38 sekund uprizorili epski preobrat in z 0:2 prišli do vodstva 3:2, povedal trener Olimpije Ben Cooper in se še enkrat spomnil drugega gostovanja v Bolzanu. 

Hokejisti Olimpije so spodbudno začeli končnico Lige ICE. Odlične predstave so prepoznali tudi navijači, ki dodobra polnijo legendarno Halo Tivoli. V torek bo hram slovenskega športa bržkone poln.
FOTO: HK Olimpija Ljubljana

"Zelo težko je bilo, ko si v uvodnih 40 minutah nismo priigrali priložnosti. Imeli smo tudi preveč kazni. Nismo izgubili upanja, v zadnji tretjini pa smo se izkazali. Fantom le kapa dol, borili so se za dres, za klub, toda hitro smo se preusmerili k novi tekmi. Imeli smo prost dan, sedaj pa smo že povsem osredotočeni na tretjo tekmo končnice. Komaj čakamo, da se začne," je še dejal 48-letni Kanadčan na klopi zeleno-belih. 

Dustin Tokarski je odlično vstopil v drsalke poškodovanega Lukaša Horaka. Kanadčan ima na treh tekmah končnice več kot 93% ubranjenih strelov.
FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Zaradi poškodbe prvega češkega vratarja Lukaša Horaka - za zdaj še ni znano, kdaj se bo lahko vrnil na led - so v klubu pred končnico lige ICE poiskali rešitev in pripeljali vratarja Dustina Tokarskega, zaradi poškodb na branilskih položajih pa še Reida McNeilla. Oba sta se izkazala za veliki okrepitvi. Vratar Tokarski je na vseh treh tekmah odlično opravil svoj posel, branilec McNeill je pa celo prvi po točkah v četrtfinalnem dvoboju z Bolzanom.

"Usodnih je bilo tistih dobrih 30 sekund v zadnji tretjini, ko smo si privoščili res neumno kazen. Vse smo imeli pod nadzorom pri vodstvu z 2:0 in opozarjal sem v garderobi, da si ne smemo privoščiti kazni. Olimpiji smo dali največje božično darilo. Nekateri igralci niso bili popolnoma z glavami v tekmi, drugi pa so iztisnili maksimum. Znova je veliko stvari delovalo, a kaj, ko je le nekaj sekund nezbranosti zabrisalo skupen dober vtis. V končnici pa šteje le zmaga," je bil po zaostanku z 1:2 v seriji žalosten in jezen hkrati trener Bolzana Doug Shedden.

Ekipi igrata na štiri zmage, četrta tekma bo v torek v Ljubljani. Nato se bo serija preselila v Bolzano na peto tekmo, ki bo v četrtek, morebitna šesta v Ljubljani in sedma v Bolzanu pa bosta 21. in 25. marec.

hokej olimpija ice bolzano

VITAPUR - AD VITA 1
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

