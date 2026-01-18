Martin Bohinc: Lahko se pogledamo v ogledalo

Kljub vsem težavam, s katerimi se sooča jeseniški hokej, ostaja dejstvo, da se ob največjem derbiju v državi v boj vedno podaš z vso močjo, pa če si še tako oslabljen. Mlada jeseniška ekipa je po porazu na tretji tekmi državnega prvenstva z razočaranjem v očeh zapuščala ledeno ploskev, a se fantje kljub temu dobro zavedajo, da so pustili srce na igrišču ter kljub razmeram, v katerih so se znašli, ponosno in dostojno zastopali rdeče gorenjske barve.

"Takoj po tekmi je res težko s trezno glavo komentirati to serijo in nekako skriti razočaranje. Kakorkoli, mislim, da smo sploh na teh dveh zadnjih tekmah pokazali čisto korektno tekmo in da lahko konkuriramo takšnemu nasprotniku, kot je Olimpija. Vsi smo se zavedali, da gre za zelo kakovostnega nasprotnika. Na drugi strani imamo mi svoje probleme, ki pa se v tej seriji, po mojem mnenju, niso pokazali, tako da se lahko pogledamo v ogledalo. Vsak, ki je gledal tekmo, in ni gledal samo rezultata, mislim, da nam lahko čestita," po tekmi pripoveduje Martin Bohinc.

Ljubljančani so dobili vse tri tekme finalne serije, a na drugi tekmi v Podmežakli ni manjkalo veliko, da bi domači hokejisti pripravili presenečenje.

"Razočaranje je seveda prisotno, a sem na fante definitivno ponosen. Veliko jih je igralo tudi svoj prvi finale in prve derbije, kar ni enostavno, sploh preklopiti na tako visoko raven. Težko je biti zadovoljen s porazom, to je jasno, a smo dali vse od sebe in mislim, da je to najpomembneje," še doda.

"Mislim, da je to najpomembnejša tekma v Sloveniji. Razlika med kluboma ni stvar nas, igralcev, in ni odvisna od nas, ampak vsak, ki je prišel v Podmežaklo ali v Halo Tivoli, je po mojem mnenju videl res dobro tekmo. Za igralca je nekaj povsem drugega igrati pred polnimi tribunami in upam, da bo na prihodnjih derbijih še več takšnih tekem in še več polnih tribun," zaključi. Tudi hokejski navdušenci si želijo še več takšnih tekem, še več pravih derbijev in predvsem več čistega športa, pravega hokeja. Dneva, ko bodo gorenjski hokejisti razbremenjeni misli o birokratskih in finančnih težavah ter se bodo lahko posvetili zgolj in samo igri na ledu.