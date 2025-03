Pestro v Tivoliju: od mini Planice, do privlačnih nagrad

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letošnja hokejska sezona je res razburljiva, polna velikih dogodkov in novosti.

Poleg hokejskega obračuna bo dogajanje popestril spremljevalni program, ki se bo v navijaški coni pred Halo Tivoli začel ob 16.30.

Tudi tokrat bo pred in v Hali Tivioli pestro. Zmaji igrajo prvo tekmo pre-playoff, boja za uvrstitev v končnico. Nasprotnik pa večni rival Pustertal. Tekma bo razburljiva in vredna ogleda. Dogajanje v navijaški coni se začne že poldrugo uro pred tekmo.

Stari znanec, a zmaji so prepričani v drugačen razplet kot lani

Olimpija in Pustertal sta v kvalifikacijah igrala že v prejšnji sezoni. Takrat je imel prednost domačega ledu južnotirolski klub, ki je serijo tudi dobil z zmago na določilni tretji tekmi. V rednem delu so Ljubljančani dobili vse štiri dvoboje: oba domača z 2:1, v gosteh pa obakrat po dodatnem delu igre s 5:4 in 3:2.