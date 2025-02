Bojeviti Američani in Kanadčani še enkrat na led za zmago na turnirju štirih narodov

Ameriški in kanadski hokejisti se bodo v noči na petek po slovenskem času v TD Gardnu v Bostonu pomerili za končno zmago na turnirju štirih narodov, ki so ga letos priredili namesto tradicionalne tekme zvezdnikov v severnoameriški hokejski ligi NHL. Na zadnjih tekmah skupinskega dela so Švedi v Bostonu ugnali Američane z 2:1 (2:1, 0:0, 0:0), medtem ko so bili Kanadčani boljši od Fincev s 5:3 (3:0. 1:0, 1:3).

Na kanadsko-finskem obračunu obračunu je izbrana vrsta iz Severne Amerike že po prvi tretjini vodila s 3:0, potem ko so zadeli Connor McDavid, Nathan MacKinnon in Brayden Point. V začetku druge tretjine je MacKinnon povišal na 4:0, po treh finskih golih v zadnji tretjini, dva zadetka je dosegel Mikael Granlund, enega Esa Lindell, pa je piko na i za kanadsko zmago postavil prvi zvezdnik Sidney Crosby.

Connor McDavid in Sidney Crosby FOTO: AP icon-expand

Švedi so Bostonu ugnali Američane z 2:1. Vsi trije goli so padli v uvodni tretjini, za Skandinavce sta zadela Gustav Nyquist in Jesper Bratt, za Američane pa Chris Kreider.

Po treh medsebojnih odigranih tekmah v Bostonu in Montrealu so bile najboljše ZDA s šestimi točkami. Kanada in Švedska sta zbrali po pet točk, tako da je na koncu odločala boljša razlika v golih (Kanada 10-9, Švedska 8-9), medtem ko je Finska na treh tekmah osvojila dve točki. Najbolj razvpita tekma v skupinskem delu turnirja je bila v Montrealu med kanadskimi in ameriškimi hokejisti. Na tradicionalnem hokejskem obračunu je bilo zaradi političnih nesoglasij med obema državama v zadnjem obdobju izjemno vroče in napeto na ledeni ploskvi ter tribunah.

Pred začetkom tekme so gledalci izžvižgali ameriške hokejiste med igranjem njihove himne, med tekmo pa so si tekmeci kar trikrat skočili v lase in se pošteno stepli. V izjemno napeti in vroči tekmi so Američani zmagali s 3:1.

Rezultati rednega dela turnirja: Švedska – Kanada 3:4 Finska – ZDA 1:6 Švedska – Finska 3:4 Kanada – ZDA 1:3 Finska – Kanada 3:5 ZDA – Švedska 1:2