Hokej

Break zmajev: zmaga Olimpije v Bolzanu!

Bolzano, 10. 03. 2026 21.42

Avtor:
M.J.
Olimpija - Bolzano

Hokejisti Olimpije Ljubljane so začeli z nastopi v končnici lige ICE. V četrtfinalu se merijo z italijanskim Bolzanom, prva tekma pa je bila na Južnem Tirolskem. Ekipi igrata na štiri zmage, prva domača tekma bo v četrtek v Tivoliju. Za napredovanje bodo morali zeleno-beli dobiti vsaj eno tekmo v gosteh, kar jim v rednem delu sezone letos ni uspelo. Takrat sta imela tekmeca polovičen izkupiček, oba sta dobila svoji domači tekmi. Zmajem je že na prvi tekmi uspel "break". Po zaostanklu z 0:2 so najprej izenačili, v podaljšku po golu Alexa Petana pa slavili (3:2). Poleg njega sta gola za goste dosegla še Reid McNeill in Evan Polei.

Hokejisti Olimpije so že na previ tekmi prišli do breaka. V četrtek se obeta poln Tivoli.
Hokejisti Olimpije so že na previ tekmi prišli do breaka. V četrtek se obeta poln Tivoli.
FOTO: Profimedia

Ljubljančani v nedeljskem izbiranju tekmecev, prve tri ekipe rednega dela so si lahko izbrale nasprotnika, niso bili na seznamu želja nobene ekipe. Tako jo je v paru dobil Bolzano, ki kot četrti ni imel možnosti izbire. Gradec bo igral z beljaškim VSV. Celovec je izbral Fehervar, kot tretji se je Salzburg odločil za Pustertal.

Olimpija Ljubljana je redni del lige po 48 odigranih tekmah končala na šestem mestu. Tako kot Graz99ers, celovški KAC, Salzburg, Bolzano in Pustertal si je nastope v končnici priborila neposredno.

Izid, četrtfinale, prva tekma:
Bolzano - Olimpija Ljubljana 2:3 (0:0, 2:1, 0:1; 0:1)
Digiacinto 22., Pollock 26.; Mcneill 38., Polei 40., Petan 61.

hokej ice olimpija bolzano

Drama v Celovcu: hokejist kolapsiral, tekma odpovedana

Kopitar s podajo prispeval k zmagi kraljev

