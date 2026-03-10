Break zmajev: zmaga Olimpije v Bolzanu!

Hokejisti Olimpije so že na previ tekmi prišli do breaka. V četrtek se obeta poln Tivoli.

Ljubljančani v nedeljskem izbiranju tekmecev, prve tri ekipe rednega dela so si lahko izbrale nasprotnika, niso bili na seznamu želja nobene ekipe. Tako jo je v paru dobil Bolzano, ki kot četrti ni imel možnosti izbire. Gradec bo igral z beljaškim VSV. Celovec je izbral Fehervar, kot tretji se je Salzburg odločil za Pustertal.

Olimpija Ljubljana je redni del lige po 48 odigranih tekmah končala na šestem mestu. Tako kot Graz99ers, celovški KAC, Salzburg, Bolzano in Pustertal si je nastope v končnici priborila neposredno.

Izid, četrtfinale, prva tekma:

Bolzano - Olimpija Ljubljana 2:3 (0:0, 2:1, 0:1; 0:1)

Digiacinto 22., Pollock 26.; Mcneill 38., Polei 40., Petan 61.