Bolzano v Tivoliju premočan za hokejiste Olimpije

Prvo so gostje izkoristili že takoj na začetku, ko se je napadalec gostov znašel sam pred Lukašom Horakom in ga premagal. Domači so se vrnili v igro v 19. minuti, ko sta Žiga Pance in Jaka Sodja izvedla protinapad z dvojno podajo, pod prečko pa je zadel Pance.

Domačim je možnosti za kaj več danes odnesla predvsem slaba igra ob številčnih prednostih. Imeli so kar pet "power playev", a niso izkoristili niti ene takšne priložnosti za zadetek. Po drugi strani pa se je Bolzano, ki je v Ljubljano prišel kot druga ekipa lige (Ljubljančani so bili tretji), spet izkazal kot trdna ekipa, ki izkorišča svoje priložnosti.

Ljubljančani so eno od dveh domačih tekem ta konec tedna, na katerih sta tekmeca moštvi povsem z vrha lestvice, končala s porazom. Za prenovljeno ljubljansko zasedbo je bil sicer šele drugi v sezoni.

A nadaljevanje ni bilo tako učinkovito. Ob prvi številčni prednosti v drugem delu igre je sicer Rudolf Červeny, nova okrepitev zeleno-belih, zadel okvir vrat, pozneje pa so imeli še eno takšno prednost, vendar brez izrazitih priložnosti pred Samom Harveyjem.

V zadnji tretjini pa je nato prišla kazen za neučinkovitost: Bolzano (na koncu je bilo razmerje v strelih 41-31 za goste) je povedel v 48. minuti po napaki v domači obrambi, podobno pa je bilo tudi minuto in pol pozneje, ko so Južnotirolci zadeli še tretjič.

Olimpija se je na kratko še vrnila, po podaji kapetana Žige Pavlina je plošček pred vrati zadel v drsalko Blaža Tomaževiča in končal v mreži. A sledil je še en hiter odgovor Bolzana, po zaostanku z 2:4 pa so domači tvegali še brez Horaka že tri minute in pol pred koncem, kar pa se je končalo s še enim zadetkom nasprotnikov.

Naslednji tekmec bo Gradec v nedeljo, ekipa z avstrijske Štajerske v Ljubljano prihaja kot vodilna po današnji zmagi nad Innsbruckom. Ima 19 točk, Ljubljančani so ostali pri 14 in so še vedno tretji.

* Izidi, 7. krog:

- torek, 24. september:

Black Wings Linz - KAC Celovec 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

- petek, 11. oktober:

Vienna Capitals - Asiago 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Salzburg - Pustertal 5:6 (2:1, 3:2, 0:2; 0:1)

VSV Beljak - Pioneers Vorarlberg 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)

Olimpija Ljubljana - Bolzano 2:5 (1:1, 0:0, 1:4)

Graz99ers - Innsbruck 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)